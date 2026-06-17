Kusy i jego powiedzonka z "Rancza". Dasz radę je dokończyć w tym quizie?

Choć to Lucy, w którą wcielała się Ilona Ostrowska, poznajemy jako pierwszą, to bardzo szybko w życiu bohaterki serialu Ranczo pojawił się Kusy. To właśnie ten "lokalny pijaczek" żył w przybudówce na terenie dworku, który po śmierci babci odziedziczyła Amerykanka. Pierwsze wrażenie o Kusym szybko okazało się jednak błędne - nazywający się tak naprawdę Jakub Sokołowski, urodzony w Wilkowyjach przez lata był dumą wsi jako świetnie zapowiadający się malarz, którego prace ceniono już na bardzo wczesnym etapie jego kariery. Niestety, na wiele lat przed rozpoczęciem akcji Rancza, zmarła pierwsza żona Kusego, co on sam przypłacił załamaniem i uzależnieniem od alkoholu. To przez nałóg Kusy doprowadził do pożaru, w wyniku którego stracił cały dobytek i zaczął utykać. Jakub zaczął wracać do formy dopiero po przyjeździe do Wilkowyj Lucy, gdy stało się jasne, że między tą dwójką jest pewna chemia. Ostatecznie ta dwójka rozpoczęła, początkowo utrzymany w ścisłej tajemnicy, związek, by w końcu zostać rodzicami małej Dorotki i stanąć na ślubnym kobiercu. Sam Kusy wrócił także do malowania, przez cały czas trwania akcji serialu był także ogromnym wsparciem dla robiącej polityczną karierę żony.

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Kusy otrzymał staranne, humanistyczne wykształcenie, dysponował także dużą życiową mądrością. To właśnie on bardzo często wypowiadał w serialu zapadające w pamięć mądrości - czy je pamiętasz?

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