Serial "Ranczo" wraca na ekrany. Tu znajdziesz najważniejsze informacje o nadchodzących odcinkach [OBSADA, KUSY, ODCINKI]

Już cztery lata temu pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Robert Brutter stworzył zarys fabuły pełnometrażowego filmu będącego rozwinięciem serialowego uniwersum Rancza. Niestety plany te pokrzyżowała śmierć Pawła Królikowskiego, który od samego początku produkcji kreował postać Kusego. W związku z tym tragicznym wydarzeniem pierwotny projekt został zawieszony.

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Mimo to kwestia reaktywacji formatu wielokrotnie powracała w dyskusjach publicznych, rodząc rozmaite domysły. Twórcy rozważali format kinowy, kolejne sezony telewizyjne, publikację książkową, a nawet formę audio. Sytuacja stawała się jednak coraz trudniejsza ze względu na odejście kolejnych członków oryginalnej obsady.

Ostateczny przełom nastąpił w końcówce 2025 roku, kiedy to Tomasz Sygut, pełniący funkcję dyrektora generalnego Telewizji Polskiej, oficjalnie potwierdził realizację nowych epizodów. Słowa te szybko poparł Maciej Strzembosz, odpowiadający za produkcję tytułu. W efekcie tych deklaracji w czerwcu 2026 roku ekipa filmowa zameldowała się na planie zdjęciowym.

Wszystko, co musisz wiedzieć o nowych odcinkach serialu "Ranczo"

Ostatnie dni przyniosły wysyp nowych doniesień dotyczących powrotu mieszkańców Wilkowyj. Przygotowaliśmy kompleksowe zestawienie informacji, które pozwolą widzom przygotować się na nadchodzącą premierę.

Ile odcinków będzie miał serial "Ranczo: Zemsta wiedźm"?

Nowa odsłona przeboju Telewizji Polskiej zadebiutuje pod tytułem „Ranczo: Zemsta wiedźm”. Twórcy zaplanowali, że widzowie zobaczą dokładnie sześć zupełnie nowych epizodów.

Premiera nowych odcinków "Rancza"

Obecnie nadawca nie zdradził jeszcze dokładnego dnia telewizyjnego debiutu. Pewne jest natomiast, że serial trafi do ramówki TVP1 w trakcie tegorocznej jesieni. Jak wyznała Grażyna Zielińska w wywiadzie dla stacji radiowej VOX FM, członkowie obsady otrzymali scenariusz na przełomie stycznia i lutego 2026 roku.

Scenariusz do serialu "Ranczo: Zemsta wiedźm"

Autorem pierwotnego tekstu do kontynuacji był nieżyjący już Andrzej Grembowicz, posługujący się w branży pseudonimem Robert Brutter. Znakomity scenarzysta odszedł w listopadzie 2018 roku. Za dostosowanie pozostawionego materiału do obecnych realiów odpowiada Marcin Grembowicz, syn oryginalnego twórcy.

Obsada nowego "Rancza"

Pewne jest, że na ekranach znów zagoszczą gwiazdy kojarzone z formatem od lat. Swój udział potwierdzili między innymi Ilona Ostrowska jako Lucy, Cezary Żak w kultowej podwójnej roli biskupa i prezydenta, Marta Lipińska grająca Michałową oraz Katarzyna Żak jako Solejukowa. Dołączą do nich również Marta Chodorowska, Violetta Arlak, Artur Barciś, Magdalena Kuta, Jacek Kawalec, Piotr Ligienza, Arkadiusz Nadera, Grażyna Zielińska i Bartłomiej Kasprzykowski. Zgodnie z ustaleniami dziennika „Super Express”, przed kamerami mają stawić się wszyscy żyjący aktorzy znani z poprzednich sezonów.

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Dorotka w nowym "Ranczu"

Fabuła uwzględni losy dorosłej już córki głównych bohaterów, czyli Dorotki. Zadecydowano, że w tę rolę wcieli się aktorka Karolina Ludwiniak.

Ilona Ostrowska zdradza losy Lucy w serialu "Ranczo"

Centralna postać całej opowieści oczywiście powróci do Wilkowyj. Ilona Ostrowska goszcząc w programie „Pytanie na śniadanie” była dość oszczędna w słowach, jednak przyznała, że życie Wilskej znów wywróci się do góry nogami. Ponad dekadę po ponownej przeprowadzce z Ameryki, bohaterka mocno zaangażuje się w lokalny aktywizm społeczny.

Cezary Żak jako Paweł Kozioł. Były prezydent w nowym "Ranczu"

Finał poprzedniej serii przyniósł wielki triumf Pawła Kozioła, który objął urząd głowy państwa. W nowych odcinkach polityk będzie kończył swoją drugą prezydencką kadencję i rozpocznie przygotowania do wyprowadzki z pałacu prosto na wieś. Według przecieków z planu, ogromny wpływ na jego dalsze decyzje będzie miała Babka Zielarka.

Brak Kusego w nowym "Ranczu"

Śmierć Pawła Królikowskiego wymusiła na scenarzystach całkowitą zmianę planów wobec postaci Kusego. Wykluczono uśmiercenie bohatera na ekranie oraz kontrowersyjny pomysł wygenerowania go przy pomocy sztucznej inteligencji. Twórcy zapowiadają, że historia tego artysty zyska zupełnie inne zakończenie, którego detale poznamy wkrótce.

Stach Japycz w "Ranczu". Kto zastąpi Franciszka Pieczkę?

W obsadzie zabraknie również wybitnego Franciszka Pieczki, odtwórcy roli bywalca ławeczki i życiowego partnera Michałowej. Początkowe plotki sugerowały, że miejsce zmarłego aktora zajmie Daniel Olbrychski, co wywołało spore zamieszanie. Szybko jednak sprostowano te rewelacje, zaznaczając, że nikt nie przejmie roli wykreowanej przez Pieczkę, a ostateczne losy samego Stacha pozostają na razie tajemnicą.

Daniel Olbrychski dołącza do obsady serialu "Ranczo: Zemsta wiedźm"

Angaż Daniela Olbrychskiego wywołał ogromne poruszenie w sieci. Po zdementowaniu plotek o przejęciu roli po Franciszku Pieczce wyjaśniono, że legendarny aktor stworzy na ekranie zupełnie nową kreację. Wiadomo już, że zagra on Ignaca Japycza, czyli kuzyna Stacha, który dołączy do grona stałych bywalców słynnej wilkowyjskiej ławeczki.

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Kultowe cytaty Stacha Japycza z "Rancza"

Fani formatu do dziś chętnie wspominają życiowe mądrości, które padały z ust bohatera granego przez Franciszka Pieczkę przed wiejskim sklepem. Przekonaj się w quizie, czy je pamiętasz!