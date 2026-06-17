Nowe odcinki "Rancza" bez uśmiercania Kusego. Reżyser serialu podjął ostateczną decyzję

Paweł Królikowski jako Kusy nie pojawi się w nowych odcinkach "Rancza"

Telewizja Polska odnosiła gigantyczne sukcesy dzięki tej produkcji w okresach 2006–2009 oraz 2011–2016. Niestety 27 lutego 2020 roku zmarł odtwórca jednej z wiodących postaci. Mowa o Pawle Królikowskim grającym uzdolnionego artystę malarza Jakuba „Kusego” Sokołowskiego. Temat wznowienia prac nad formatem wielokrotnie przewijał się w doniesieniach medialnych. Podczas zeszłorocznego wywiadu dla Kanału Zero reżyser Wojciech Adamczyk oficjalnie potwierdził chęć stworzenia kontynuacji i wspomniał o planie zastąpienia zmarłego artysty.

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Marcin Grembowicz, syn Andrzeja (zmarłego scenarzysty "Rancza" - red), zaadaptował scenariusz ojca w taki sposób, że Kusy jest tam szczątkowo i moglibyśmy go wykorzystać przy użyciu sztucznej inteligencji, więc w tej chwili to nie jest już problemem. To jest już bardzo ograniczona ta rola

Jak dobrze znasz bywalców ławeczki z "Rancza"? Pytanie 1 z 12 Przed czyim sklepem stoi słynna ławeczka? Solejukowej Więcławskiej Hadziukowej Następne pytanie

Wojciech Adamczyk nie zabije na ekranie postaci zmarłego Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego

Dziennikarze "Super Expressu" ustalili jednak najnowsze fakty w tej sprawie. Ekipa filmowa ostatecznie porzuciła pomysł wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych do wygenerowania twarzy artysty. Potwierdza to anonimowo informator wspomnianej gazety.

Na planie jasno było powiedziane, że nikt i nic nie zastąpi Pawła Królikowskiego

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Twórca telewizyjnego hitu przekazał w mediach społecznościowych ważną wiadomość, w której zaznaczył, że nie zamierza uśmiercać Kusego w scenariuszu.

Drodzy Ranczersi! Obiecałem kiedyś, że w nowym "Ranczu" nie będziemy zastępować Wspaniałych Kolegów Aktorów, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę. I słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć! Z ranczerskim pozdrowieniem!

Tymi słowami z Facebooka reżyser odniósł się też do Franciszka Pieczki (zmarł w 2022 roku w wieku 94 lat). Wcielał się on w postać Stacha Japycza. Twórcy prawdopodobnie wygaszą historię artysty malarza bez jego tragicznego końca na ekranie i po prostu wyślą tego bohatera w zagraniczną podróż.

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