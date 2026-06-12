Miłość w "Ranczu"! Przekonaj się w quizie, czy pamiętasz które postacie serialu ze sobą romansowały!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-12 13:42

Serial "Ranczo" powraca, czas więc przypomnieć sobie poprzednie odcinki - oj działo się przez te wszystkie serie w fabule, działo! Bardzo ważnym elementem różnych wątków fabularnych w produkcji od samego początku była miłość i różne relacje o charakterze romantycznym. Czy pamiętasz, kto z kim się spotykał, romansował czy wziął ślub w "Ranczu"?

Ranczo
Autor: AKPA

Już pierwszy odcinek serialu Ranczo wyraźnie sugerował widzom, że ważnym elementem jego fabuły będzie miłość, a na pierwszy plan wysunięty będzie związek Lucy i Kusego. Tych relacji o charakterze romantycznym w produkcji z czasem zaczęło pojawiać się dużo więcej, dzięki czemu obserwowaliśmy losy wiernych i szczęśliwych małżeństw oraz tych mniej szczęśliwych, w których to dochodziło do, naprawdę licznych przez lata emisji serialu, skoków w bok. Nie zabrakło także wątków, w których na oczach widzów rodziły się piękne i wzruszające relacje, które z czasem kończyły się ślubem i których owocem były dzieci, których z czasem na planie Rancza było coraz więcej. Przez dziesięć sezonów i mniej więcej dekadę emisji (z przerwą miedzy majem 2009 roku, a marcem 2011 roku) twórcy stworzyli naprawdę imponującą liczbę różnych relacji, które często uzupełniały się z zupełnie innymi, mniej romantycznymi, wątkami.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!

Przekonaj się, co wiesz o miłosnej odsłonie serialu

Czy pamiętasz, jak wyglądały relacje miłosne w serialu Ranczo? Rozwiąż quiz i przekonaj się!

Czas start!

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