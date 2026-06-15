Wielki powrót kultowego "Rancza". Znamy szczegóły obsady i plany twórców

"Ranczo" i jego niebywały sukces w polskiej telewizji

Nadawany przez dekadę, od 2006 do 2016 roku na antenie TVP1, serial „Ranczo” w pierwotnym założeniu miał zakończyć się po czterech sezonach. Trudno było przewidzieć, że debiutancka seria przerodzi się w produkcję o tak kolosalnym zasięgu, przyciągającą przed ekrany nawet 10 milionów widzów. Historia Lucy, Amerykanki próbującej ułożyć sobie życie w dworku po babci w fikcyjnych Wilkowyjach, okazała się strzałem w dziesiątkę. Publiczność pokochała specyficzny konflikt między braćmi bliźniakami, wójtem a księdzem, oraz niezapomniane rozmowy stałych bywalców kultowej ławeczki. Ogromna popularność sprawiła, że produkcję wydłużono, co zaowocowało 10 sezonami i 130 odcinkami.

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"Ranczo" powraca na ekrany po latach

Końcówka 2025 roku przyniosła zaskakującą nowinę o powrocie "Rancza", choć w odmienionym formacie. Zrealizowany jako sequel lub spin off, miniserial ma domknąć historię z oryginalnej produkcji. Twórcy zapowiadają rozwinięcie wątków, które wcześniej pozostały bez ostatecznego finału. Z informacji przekazanych przez Radio Eska wynika, że w czerwcu 2026 roku ruszyły zdjęcia oraz pierwsze czytanie scenariusza. Na planie zgromadziła się plejada gwiazd z poprzednich lat:

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Ilona Ostrowska.

Wcześniejsze doniesienia Radia Eski wspominały również, że do obsady dołączy Daniel Olbrychski, co spotkało się z mieszanymi reakcjami zagorzałych widzów.

Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

Obsada "Rancza 2026" i nowe informacje o bohaterach

Zrozumiałym faktem jest nieobecność Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, którzy odeszli w ostatnich latach. Pojawiały się spekulacje, że postać Kusego mogłaby zostać odtworzona za pomocą sztucznej inteligencji lub przez innego aktora. "Super Express" ustalił jednak, że twórcy całkowicie wykluczyli takie rozwiązania.

Co z pozostałymi członkami ekipy Wilkowyj? Z doniesień Radia Eska wynika, że widzowie mogą liczyć na powrót Marty Lipińskiej, która po prostu nie mogła uczestniczyć w początkowym czytaniu tekstu.

- Z tego, co mi wiadomo, to wszyscy aktorzy grający w "Ranczo" wrócą do tego spin offa. Słyszałam o Wonsie i Choteckiej, Sylwek (Maciejewski – przyp.pd) też ma wrócić. Na razie tyle wiem, że mają być wszyscy, ale nic więcej - powiedziało nieoficjalnie źródło Super Expressu.