Lucy, Kusy, Wójt i Ksiądz - co o nich wiesz? Sprawdź swoją pamięć w quizie z "Rancza"!

“Ranczo” to jeden z najpopularniejszych i najbardziej uznanych polskich seriali. Choć wydawało się, że jego emisja zakończyła się już kilka lat temu, to juz wiemy, że trwają prace na planie nowych odcinków! Z tej okazji sprawdzamy - jak dobrze pamiętasz przygody Lucy, Kusego, Wójta i Księdza? Sprawdź się w naszym quizie dla największych fanów!

Autor: Gałązka/ AKPA Ranczo. Lucy (Ilona Ostrowska), Kusy (Paweł Królikowski) - wrzesień 2010 r.