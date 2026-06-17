Pierwszy odcinek serialu “Ranczo” wyemitowany został na antenie Telewizji Polskiej 5 marca 2006 roku. Już pilotażowy epizod przygód Lucy Wilskiej, która po latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych postanowiła zawitać do Polski, by sprzedać dworek odziedziczony po prababci, i mieszkańców wsi Wilkowyje, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów. Kolejne losy Lucy, Kusego, Wójta, Księdza, Michałowej i wielu innych bohaterów, miłośnicy dobrej, błyskotliwej, polskiej komedii śledzili aż do 2016 roku. Emisja “Rancza” zakończyła się oficjalnie 27 listopada 2016 roku po wyemitowaniu dziesięciu sezonów, na które złożyło się aż 130 odcinków. Serial został nagrodzony prestiżowymi statuetkami, a w 2007 roku swoją premierę miał pełnometrażowy film “Ranczo Wilkowyje”, w którym wystąpili bohaterowie serialu. Choć mówiło się, że jest szansa na nagranie kolejnej produkcji pełnometrażowej, to plany te zostały anulowane po śmierci Pawła Królikowskiego. Teraz wiemy, że powstały scenariusz odświeżono i na jego kanwie powstaje już serial Ranczo: Zemsta Wiedźm. Poniżej znajdziesz wszystko, co na ten moment wiadomo o produkcji:
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