Kim była Babka Zielarka z "Rancza"? Sprawdź w quizie, czy dokończysz kultowe cytaty bohaterki serialu!

Lucy, Kusy, Ksiądz Piotr Kozioł, Wójt Paweł Kozioł - to właśnie te cztery postaci uznaje się za główne w obsadzie serialu Ranczo. Grono te wzbogaca imponująca lista bohaterów i bohaterek pierwszoplanowych, za których uznaje się między innymi Halinę Kozioł - żonę Wójta, Klaudię - jego córkę, Arkadiusza Czerepacha - współpracownika i jednocześnie największego wroga Kozioła, Michałową - nieodżałowaną gospodynię księdza Piotra, bywalców ławeczki: Pietrka Piotrka, Tadeusza Hadziuka, Macieja Solejuka oraz Stacha Japycza, a także uwielbiane trio: Kazimierę Solejukową, Celinę Hadziukową oraz Krystynę Więcławską.

To wciąż nie wszyscy, gdyż w Ranczu pojawiały się postacie drugoplanowe, epizodyczne, na przykład doktorowa Wezółowa, Monika Korczab - agentka Kusego, Myćko i Wargacz, dzieci Solejuków biskup Sądecki, dyrektorka lokalnej szkoły czy Zofia, zwana także Babką czy też Zielarką.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!

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Babka Zielarka, o której widzowie dowiedzieli się, że ma na imię Zofia, trzymała się na uboczu, mieszkając w swojej chatce, cieszyła się jednak dużym poważaniem u mieszkańców Wilkowyj. Babka była jedną z pierwszych osób, z którymi zaprzyjaźniła się Lucy - to właśnie ona była świadkową na jej ślubie z Kusym! Babka była miejscową Znachorką, znała się również na życiu ogólnie, na co dowodem są jej słynne wypowiedzi - pamiętasz je?

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