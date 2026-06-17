Dobrze znasz pierwszego "Shreka"? Rozwiąż ten quiz z kultowej produkcji

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-17 20:58

Mówi się, że bajki, animacje są tylko dla dzieci. Zdecydowanym zaprzeczeniem tej tezy jest produkcja, która zupełnie podbiła świat kina na początku lat 2000. "Shrek" to ten przykład bajki, która jest w stanie bawić najmłodszych, a w której smaczki dla siebie znajdą również dorośli, do których właśnie kierujemy nasz quiz!

Shrek
Autor: Materiały prasowe/TVN/ Paramount/ Materiały prasowe

Na początku lat 2000. podejście do animacji i szeroko pojętych bajek zmieniło się na zawsze. To wtedy na ekrany kin trafiać zaczęły produkcje, w których zastosowano nie tylko nową technikę tworzenia, ale też zupełnie inne podejście do budowania fabuły. Postacie były bardziej realistyczne, a również to, jak mówiły, do czego nawiązywały, było zdecydowanie bardziej "ludzkie", a przez to do widzów trafiające. Jako przykłady takich właśnie filmów można podać takie tytuły, jak Potwory i spółka, Toy Story, Madagaskar, Gdzie jest Nemo, Epoka Lodowcowa czy oczywiście Shrek. Produkcja została zaprezentowana widzom w 2001 roku, po raz pierwszy na festiwalu w Cannes, gdzie nawet walczył o główną nagrodę - Złotą Palmę. Choć tej nie udało się zdobyć, Shrek zapisał się w historii jako pierwsza produkcja, nagrodzona Oscarem w nowo powstałej kategorii, czyli "Najlepszy pełnometrażowy film animowany". Produkcja okazała się sukcesem i do tej pory powstały trzy jej kontynuacje - wiadomo już też, że w 2027 roku do kin na całym świecie trafi piąta odsłona przygód Ogra!

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Quiz z pierwszej odsłony Shreka!

Czy aby na pewno dobrze pamiętasz Shreka? A może to już czas na "rewatch"?

Rozwiąż quiz i sprawdź to:

Co pamiętasz ze Shreka? Sprawdź swoją pamięć w quizie o kultowej animacji
Pytanie 1 z 10
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