Na początku lat 2000. podejście do animacji i szeroko pojętych bajek zmieniło się na zawsze. To wtedy na ekrany kin trafiać zaczęły produkcje, w których zastosowano nie tylko nową technikę tworzenia, ale też zupełnie inne podejście do budowania fabuły. Postacie były bardziej realistyczne, a również to, jak mówiły, do czego nawiązywały, było zdecydowanie bardziej "ludzkie", a przez to do widzów trafiające. Jako przykłady takich właśnie filmów można podać takie tytuły, jak Potwory i spółka, Toy Story, Madagaskar, Gdzie jest Nemo, Epoka Lodowcowa czy oczywiście Shrek. Produkcja została zaprezentowana widzom w 2001 roku, po raz pierwszy na festiwalu w Cannes, gdzie nawet walczył o główną nagrodę - Złotą Palmę. Choć tej nie udało się zdobyć, Shrek zapisał się w historii jako pierwsza produkcja, nagrodzona Oscarem w nowo powstałej kategorii, czyli "Najlepszy pełnometrażowy film animowany". Produkcja okazała się sukcesem i do tej pory powstały trzy jej kontynuacje - wiadomo już też, że w 2027 roku do kin na całym świecie trafi piąta odsłona przygód Ogra!

Taki będzie SHREK 5? Tego na pewno nie zabraknie | To Się Kręci #13

Quiz z pierwszej odsłony Shreka!

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Co pamiętasz ze Shreka? Sprawdź swoją pamięć w quizie o kultowej animacji Pytanie 1 z 10 Gdzie pierwszy raz spotykają się Shrek i Osioł? Na targu W lesie Na bagnie Następne pytanie