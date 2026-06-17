Te teksty ze Shreka wciąż bawią wszystkich! Przekonaj się w quizie, czy dasz radę je dokończyć!

W 1990 roku pisarz William Steig wydał książkę dla dzieci, zatytułowaną Shrek. Opowiada ona losy osamotnionego ogra, który ostatecznie zmuszony jest opuścić swoją samotnię, by skupić się na poszukiwaniach księżniczki, która ostatecznie również okazuje się ogrzycą i którą poślubia. Potencjał historii dość szybko wyczuł Steven Spielberg, który wykupił prawa do jej sfilmowania. Choć reżyser próbował coś z tego stworzyć, nie do końca mu szło, a projekt trafił w końcu do powstałego w 1994 roku studia DreamWorks. Ostatecznie prace rozpoczęto w 1995 roku, a już dwa lata później nagrane było część partii głosowych aktora Chrisa Farleya, który jednak zmarł przed ukońćzeniem całości. Zatrudniono Mike'a Myersa, który został nowym Shrekiem i od nowa nagrał wszystkie partie głosowe tego bohatera. Produkcja miała swoją premierę w kwietniu 2001 roku i spotkała się ze świetnym przyjęciem, a jej twórcy postanowili zawalczyć o Złotą Palmę w Cannes. Shrek stał się olbrzymim sukcesem, uzyskał dwie nominacje do Oscara: za "Najlepszy scenariusz adaptowany" i wygrywając, jako pierwsza produkcja w historii, statuetkę za "Najlepszy film animowany".

Taki będzie SHREK 5? Tego na pewno nie zabraknie | To Się Kręci #13

Dziś Shrek to popkulturowy fenomen, cieszący się statusem jednej z najważniejszych animacji wszech czasów. Do tej pory powstały cztery części, wiadomo, że w 2026 roku premierę będzie miała kolejna. Powróćmy jednak do tego, od czego to wszystko się zaczęło - czy pamiętasz słynne teksty z pierwszej odsłony Shreka?

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