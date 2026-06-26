Narodziny larw. Slipknot - 5 ciekawostek o debiucie zespołu | Jak dziś rockuje?

Historia Slipknota rozpoczyna się w 1995 roku i ma swoje korzenie w działaniach grupy Pale Ones, którą tworzyli początkowo wokalista Anders Colsefni, perkusista Shawn Crahan i basista Paul Grey, a skład której dość szybko uzupełnił kolejny perkusista, Joey Jordison. Formacja zadebiutowała dokładnie 5 listopada 1995 roku w Des Moines, jednak pod jeszcze inną nazwą - Meld.

Kolejna zmiana w tym zakresie zaszła kilka tygodni później, gdy z inicjatywy Jordisona, już w trakcie nagrań pierwszego materiału, zdecydowano się działać dalej właśnie jako Slipknot. Pod taką nazwą formacja wydała w październiku 1996 roku wydawnictwo, które dziś nie jest traktowane jako jej debiut, a materiał demo, czyli Mate. Feed. Kill. Repeat. Choć próbowano promować krążek, zainteresować nim duże wytwórnie, to nic z tego się nie wyszło, a zespół przystąpił do prac nad nową muzyką. Wtedy też zmieniać zaczął się kształt Slipknota, brzmieniowo podążał on w inne rejony, nieco bardziej zorientowane na cieszący się w tym czasie nu metal. Nowym wokalistą kapeli został dysponujący nieco bardziej melodyjnym wokalem od Andersa Corey Taylor, a sam Colsefni został zdegradowany, w efekcie czego zdecydował się opuścić skład. Niedługo później grupą zainteresował się producent debiutu Korna, Ross Robinson, a nowym członkiem Slipknota został Sid Wilson. Przyszedł czas na nowe rozdanie.

Slipknot - jak przez lata zmieniały się teledyski zespołu?

Po prostu chaos

W tym czasie grupa była już na oku kilku dużych wytwórni płytowych, stawiając ostatecznie na Roadrunner. Ekipa przeniosła się do Malibu w Kalifornii, gdzie oficjalnie rozpoczął się proces nagrań. Łatwo nie było. Robinson chciał, by Slipknot był jak najbardziej mroczny i był w stanie oddać to, co dzieje się na jego koncertach. Było chaotycznie, intensywnie, surowo, stało się też dużo bardziej prosto, zwyczajnie metalowo, bez eksperymentów i awangardowych wstawek.

Pod koniec 1998 roku doszło do zmian w składzie, a formacja powróciła do studia w nowym kształcie w lutym kolejnego roku, choć nagrano wtedy już tylko jeden utwór, Purity. Potem nastąpił trudny i długi okres produkcji, ze względu na obraną ścieżkę analogową. Ostatecznie debiutancki album Slipknota, zatytułowany po prostu nazwą zespołu, ukazał się 29 czerwca 1999 roku i bardzo szybko zwrócił uwagę rynku. Uznanie krytyków i fanów przełożyły się na ogromną i wręcz niespodziewaną dla muzyków popularność, za którą poszły zaproszenia na największe wtedy festiwale, chociażby na Ozzfest. W muzyce ciężkich brzmień na dobre pojawiła się nowa, metalowa jakość.

Ciekawostki o debiutanckim krążku zespołu

Slipknot okazał się być dopiero preludium do kolejnych, równie kultowych dziś, płyt formacji. Co skrywa to, od czego się to wszystko zaczęło? Sprawdź ciekawostki o płycie w galerii: