Nowa adaptacja "Lalki" na platformie Netflix. Twórcy podali oficjalną datę premiery serialu

Zbliżająca się produkcja skupi się na skomplikowanej relacji między Stanisławem Wokulskim oraz Izabelą Łęcką, gdzie na drodze do szczęścia stają ogromne różnice klasowe, chęć zachowania wolności, narastająca obsesja i przyciągający wpływ wielkiego majątku. Znana z literackiego pierwowzoru historia zyskała zupełnie nowe wątki, dzięki którym całość nabrała tempa charakterystycznego dla nowoczesnych formatów telewizyjnych. Widzowie zobaczą skomplikowane śledztwo, dawne tajemnice wewnątrzrodzinne i brutalne spory obnażające ukryte intrygi postaci. Autorzy zrezygnowali z pokazywania idealnych, romantycznych sylwetek, prezentując bohaterów jako jednostki zaplątane w brutalne zależności społeczne, których do upadku doprowadzają żądza pieniądza oraz wygórowane ambicje. W ukazanym środowisku same uczucia to za mało, a każdy wybór pociąga za sobą bolesne konsekwencje.

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Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt zagrają główne role w "Lalce"

Główną kobiecą postacią jest tutaj Izabela Łęcka, w którą wcieliła się Sandra Drzymalska, kreując wizerunek młodej przedstawicielki arystokracji z precyzyjnie obmyślanym planem na własną przyszłość. Jej dystans do świata oraz rzekoma niezależność stanowią starannie wypracowaną pozę, ponieważ w rzeczywistości jej codzienny byt mocno zależy od posiadanego kapitału oraz działań otoczenia. Głównym oponentem i zarazem adoratorem dziewczyny jest Stanisław Wokulski, odgrywany przez Tomasza Schuchardta. Zobaczymy go jako wyizolowanego człowieka sukcesu, szukającego aprobaty i wejścia na wyższe salony. Ten bohater błędnie utożsamia chęć pełnego bezpieczeństwa ze szczerym uczuciem, traktując arystokratkę wyłącznie jako gwarancję spełnienia marzeń o lepszym bycie, a nie żywą, czującą kobietę.

Jacek Braciak, Magdalena Cielecka i Dariusz Chojnacki w obsadzie "Lalki"

Rolę bliskiego kompana i współpracownika Wokulskiego, Ignacego Rzeckiego, powierzono Dariuszowi Chojnackiemu, który gra prostego, wiejskiego chłopaka z idealistycznym podejściem do świata, ceniącego podstawowe wartości i szczerą miłość. Natomiast postać Tomasza Łęckiego wykreował Jacek Braciak, prezentując bankruta żyjącego dawnymi czasami, którego zgubny pociąg do hazardu oraz ogromne potknięcia życiowe stanowią potężne niebezpieczeństwo dla losów córki. Na ekranie ujrzymy również Florentynę graną przez Julię Wyszyńską, czyli zubożałą krewną polegającą na pozycji innych, a także Mariannę w wykonaniu Marii Kani – przedstawicielkę niższej klasy społecznej wchodzącą do bliskiego otoczenia Łęckiej dzięki swojej niezwykłej otwartości. Pojawi się też dbający wyłącznie o swoje korzyści bywalec salonów Krzeszowski (Piotr Adamczyk), nastawiony na czysty zysk oportunista Starski (Piotr Pacek) oraz łamiąca wszelkie konwenanse Wąsowska (Magdalena Cielecka), stanowiąca dla Łęckiej absolutny wzór swobody.

W dalszej części obsady aktorskiej znaleźli się między innymi Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Agnieszka Grochowska, Monika Frajczyk oraz Mateusz Król, którym towarzyszą tacy artyści jak Juliusz Chrząstowski, Mirosław Zbrojewicz, Henryk Niebudek, Andrzej Deskur czy Radosław Krzyżowski. Wszyscy ci twórcy wykreowali fascynujący obraz dziewiętnastowiecznej stolicy Polski wypełnionej po brzegi złudnymi marzeniami i gigantycznymi napięciami, gdzie poszczególni bohaterowie są w stanie zapłacić gigantyczną cenę za realizację swoich najskrytszych marzeń.

Dokładna data premiery serialu "Lalka" w serwisie Netflix

Nadchodząca adaptacja słynnej "Lalki" stanowi interesujące połączenie pełnego rozmachu serialu kostiumowego z niezwykle nowoczesnym i bardzo autorskim spojrzeniem na klasyczną opowieść. Produkcja trafi do oferty streamingowej i będzie można ją obejrzeć wyłącznie za pośrednictwem platformy Netflix od 16 września 2026 roku!