Bracia Cavalera powracają do Polski. Cavalera Conspiracy zaprezentują na żywo „CHAOS A.D.”!

Ponad trzydzieści lat temu Max i Iggor Cavalera wydali CHAOS A.D. - album, który przedefiniował gatunek i trwale wpisał się w jego historię. Przetrwał próbę czasu nie dlatego, że był modny, ale dlatego, że mówił prawdę. Wojny, przemoc, nierówności, korupcja: tematy, które bracia przepuścili przez gitarowe riffy i perkusyjne salwy na początku lat 90., nie straciły ani grama aktualności. Jeśli cokolwiek się zmieniło, to tylko skala problemu. CHAOS A.D. nie jest reliktem przeszłości - jest diagnozą teraźniejszości.

CHAOS A.D. pozostaje jednym z najbardziej wpływowych nagrań lat 90., uhonorowanym statusem złotej płyty i uznawanym za punkt odniesienia w historii heavy metalu. Na scenie Max zagrzewa tłum do działania, Iggor wyznacza tempo z militarną precyzją. To muzyka, która nie słabnie z wiekiem - wręcz przeciwnie, z każdym rokiem uderza mocniej.

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We wrześniu tego roku Cavalera wyruszą również w trasę "RETURN TO CHAOS" po Stanach Zjednoczonych, w towarzystwie równie imponującej obsady: Slayer, Lamb Of God, Power Trip, Sanguisugabogg i wielu innych reprezentantów ekstremalnego metalu. Po brawurowo przyjętych reedycjach poprzednich albumów nie ma wątpliwości, że zespół wejdzie na scenę z energią i precyzją, które od dekad stanowią ich znak rozpoznawczy. „Refuse/Resist", „Territory", „Slave New World", „Propaganda" - hymny tych, którym odebrano głos - znów zabrzmią na żywo, i to w pełnej okazałości.

Cavalera Conspiracy w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

28.06.2026

Klub Progresja, Warszawa

Support: Węże

Bilety na wydarzenie są już wyprzedane.