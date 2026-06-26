Mick Jagger nagrywał nie tylko z Dawidem Bowie! Sprawdź, z kim jeszcze połączył siły frontman The Rolling Stones

Mick Jagger urodził się 26 lipca 1943 roku i od małego planowano, by podążył ścieżką kariery swojego dziadka i ojca, a więc został nauczycielem. W wywiadzie dla magazynu “Rolling Stone” muzyk zdradził, że od małego śpiewał i po prostu uwielbiał to robić. Już w latach 50. założył pierwszy zespół, grający głównie covery utworów takich artystów jak Muddy Waters, Chuck Berry, Little Richard, Howlin' Wolf i Bo Diddley. W tym czasie Jagger poznał też Keitha Richardsa, z którym chodził do jednej szkoły. Niedługo później drogi Panów się rozeszły, jednak udało im się ponownie spotkać na dworcu kolejowym w 1961 roku i bardzo szybko stało się jasne, że mają wspólne muzyczne zainteresowania. W ten sposób właśnie już rok później powstał zespół The Rolling Stones - grupa zagrała swój pierwszy koncert dokładnie 12 lipca 1962 roku, a już dwa lata później ukazał się jej pierwszy album. Płyta od razu zwróciła uwagę krytyków i publiczności na nową, obiecującą formację, jednak szczyt popularności nadszedł wraz z wydaniem singla (I Can’t Get No) Satisfaction. Stonesi bardzo szybko stali się idolami młodych ludzi, uosabiali ducha rock and rolla i klimat kontrkultury lat 60. Obecnie zespół ma na koncie 25. albumów studyjnych, wiele nieśmiertelnych przebojów i postrzegany jest jako symbol muzyki rockowej.

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Ikona solo

Mick Jagger to jednak nie tylko The Rolling Stones. W 1985 roku ukazał się pierwszy solowy album wokalisty, zatytułowany She's the Boss, który mocno pogorszył stosunki między nim a Keithem, Już dwa lata później ukazała się kolejna płyta muzyka, czyli Primitive Cool, która jednak nie powtórzyła sukcesu poprzednika. Na kolejne wydawnictwo Jaggera przyszło poczekać aż sześć lat - 1993 roku wokalista wydał krążek Wandering Spirit, na którym gościnnie pojawili się Lenny Kravitz i Flea. Prawdziwy wysyp współprac przyniósł jednak album Goddess in the Doorway, który ukazał się w 2001 roku - usłyszeć można na nim m.in. Bono, ponownie Kravitza, Joe Perry'ego czy córki Jaggera. Muzyk ma na swoim koncie naprawdę imponującą liczbę duetów - jakie są te najlepsze? Zajrzyj do naszej galerii: