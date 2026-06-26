Perełka dla fanów z okazji Światowego Dnia The Beatles! Historyczny występ trafił do sieci

Całkiem niedawno, gdyż w kwietniu tego roku, minęło dokładnie 56 lat od zakończenia działalności przez zespół The Beatles. Brytyjska formacja rozpadła się po zaledwie 10 latach, mając w 1970 roku na koncie łącznie dwanaście studyjnych wydawnictw. Na pewnym etapie swojej historii słynna "czwórka z Liverpoolu" podjęła decyzję o rezygnacji z koncertowania i występów na żywo, by w pełni poświęcić się pracy studyjnej.

To właśnie w przestrzeni studiów nagraniowych powstały dźwięki, które od lat inspirują kolejne pokolenia artystów i artystek. Choć The Beatles nie funkcjonują już od ponad 55 lat, a dziś żyją już tylko dwaj Beatlesi: Paul McCartney i Ringo Starr, to nie ma wątpliwości co do tego, że dziedzictwo grupy nadal jest niezwykle żywe i budzi duże emocje.

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Gratka na Światowy Dzień The Beatles!

Już na początku czerwca zarządzający dziedzictwem The Beatles oraz przedsiębiorstwo Apple Corps Ltd. ogłosili Światowy Dzień The Beatles! To z tej okazji właśnie, po raz pierwszy w historii, na oficjalnym kanale zespołu w serwisie YouTube udostępnione zostało nagranie wykonywania przez Beatlesów słynnego utworu All You Need Is Love, które miało miejsce dokładnie właśnie 25 czerwca 1967 roku dla BBC Our World.

Fani i fanki "czwórki z Liverpoolu" od dawna już, do tej pory jednak jedynie nieoficjalnie, świętowali właśnie 25 czerwca jako święto swojej ulubionej grupy. W liście skierowanym do Faith Cohen dyrektor generalny Apple Corps Ltd., Tom Greene, napisał: „Przesłanie The Beatles i utworu 'All You Need Is Love' bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przypomina o znaczeniu wspólnoty, więzi międzyludzkich i sile jednoczenia ludzi. Właśnie dlatego Global Beatles Day jest tak wyjątkowy. Nie wymaga niczego więcej niż chwili zatrzymania się, wysłuchania muzyki i podzielenia się odrobiną radości z innymi”.