Zanim stał się globalnym pośmiewiskiem, był perfekcyjnie zaprojektowanym fenomenem. Potem nagrał muzyczny egzorcyzm

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Był ucieleśnieniem wszystkiego, co w popkulturze przełomu lat 80. i 90. było jednocześnie ekscytujące i nieznośnie plastikowe. Idealnie skrojone baggy, nonszalancko postawiony kołnierz, precyzyjnie wygolona brew i ta fryzura, która sama w sobie była dziełem sztuki inżynieryjnej. Robert Van Winkle, znany światu jako Vanilla Ice, nie był po prostu muzykiem. Był produktem, ikoną i chodzącym symbolem epoki, w której wizerunek zaczynał zjadać własny ogon. Cała ta misterna konstrukcja opierała się jednak na kruchym fundamencie, a jej architekt doskonale zdawał sobie sprawę z ryzyka. Po latach, gdy kurz bitewny dawno opadł, przyznał, jak wielka stała za tym wszystkim kalkulacja.

W ogóle nie chciałem wpuszczać opinii publicznej do mojego życia osobistego – myślałem, że ludzie mogą odebrać mnie jako zbyt normalnego i straciłbym ten swój wizerunek gwiazdy rocka, wykraczający poza przeciętność. Trzeba to chronić!

To nie spowiedź zbłąkanego idola, ale chłodna analiza stratega, który rozumiał, że w grze o najwyższą stawkę nie ma miejsca na prawdę. Liczy się tylko legenda.

Kto tak naprawdę napisał scenariusz dla Vanilla Ice?

Legenda potrzebowała jednak scenariusza. Kiedy „Ice Ice Baby” niespodziewanie eksplodowało, stając się pierwszym hiphopowym singlem na szczycie listy Billboardu, wytwórnia SBK Records wiedziała, że trzyma w rękach żyłę złota. Problem w tym, że prawdziwy Robert Van Winkle – chłopak z Teksasu, pasjonat motocrossu i breakdance'u – nie do końca pasował do roli, jaką dla niego przewidziano. Był, jak na ironię, zbyt normalny. Machina promocyjna ruszyła więc pełną parą.

W oficjalnych notkach prasowych pojawiła się wymyślona na nowo przeszłość: trudne dzieciństwo w Miami, szkolne lata u boku Luthera Campbella z 2 Live Crew, uliczne potyczki. Wszystko po to, by uwiarygodnić go w oczach publiczności i nadać mu gangsterskiego sznytu, którego w rzeczywistości nie posiadał. Sam Van Winkle, jak później przyznawał, dowiedział się o swojej „oficjalnej” biografii z gazet, a wytwórnia płaciła mu, by podtrzymywał tę fasadę. Chronił wizerunek, bo ten wizerunek go karmił. Ale cena za życie w cudzej skórze miała okazać się wyższa niż wszystkie tantiemy.

Gdy mit zderza się z hotelowym balkonem

Bo w prawdziwym świecie, w którym operowali ludzie tacy jak Suge Knight, nie było miejsca na teatralne gesty. Historia o tym, jak potężny producent, w asyście dwóch goryli, „przekonał” Vanilla Ice do zrzeczenia się praw do swojego największego hitu, to jeden z najmroczniejszych mitów branży. Według relacji samego rapera, Knight miał go trzymać za nogi, zwisającego z balkonu hotelowego apartamentu. Niezależnie od tego, ile w tej opowieści jest prawdy, a ile późniejszej legendy, symbolika tego zdarzenia jest porażająca. Oto papierowy idol, stworzony w sterylnych warunkach biur wytwórni płytowej, zderzył się z brutalną, gangsterską logiką, która rządziła prawdziwymi ulicami. To był moment, w którym mit zaczął pękać pod własnym ciężarem. Świat, który tak bardzo chciał udawać, upomniał się o swoje. A publiczność, która początkowo go kochała, z równą pasją zaczęła go nienawidzić za to, że dała się oszukać.

Czy można spalić własny pomnik i zacząć od nowa?

Upadek był równie spektakularny co wzlot. Klapa filmu „Cool as Ice”, nieudana druga płyta „Mind Blowin'” i wreszcie medialna śmierć przez ośmieszenie. Vanilla Ice stał się synonimem obciachu, jednosezonową gwiazdką, której pięć minut sławy właśnie dobiegło końca. I wtedy zrobił coś, co niewielu by się spodziewało. Postanowił spalić ten wizerunek do gołej ziemi. Zniknął, zapuścił dredy, pogrążył się w narkotykach, otarł o samobójstwo, by w końcu powrócić w zupełnie nowej, szokującej odsłonie. Album „Hard to Swallow” z 1998 roku, nagrany z Rossem Robinsonem, producentem Korna i Limp Bizkit, był muzycznym egzorcyzmem. Zamiast tanecznych rytmów pojawiły się ciężkie, nu-metalowe riffy, a teksty o imprezach zastąpiły krzyki pełne gniewu i bólu. To była desperacka ucieczka od samego siebie i próba odnalezienia autentyczności tam, gdzie wcześniej była tylko poza. Chłopak, który bał się bycia „zbyt normalnym”, teraz obnażał swoje najmroczniejsze demony, próbując udowodnić światu – a może przede wszystkim sobie – że jest kimś więcej niż tylko zabawną fryzurą i samplowanym basem Queen.

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