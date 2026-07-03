A/P/T prezentuje „Kick The Heartache” – ostatni singiel przed premierą albumu „Wrecked”

Tekst przywołuje wspomnienia młodzieńczej bezkompromisowości – pierwszych koncertów, potrzeby zostawienia po sobie śladu, wiary we własne możliwości i ignorowania krytyki. Z drugiej strony pojawiają się doświadczenia, które zostawiają ślad: zawiedzione uczucia, powracające wspomnienia i ciężar przeszłości. Refren „Kick The Heartache” staje się prostym przesłaniem – nie pozwolić, by ból definiował przyszłość, bo każdy kolejny dzień daje szansę, by zacząć od nowa.

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„Kick The Heartache” zamyka serię singli zapowiadających „Wrecked” i jest ostatnim muzycznym przystankiem przed premierą całego albumu, która odbędzie się 17 lipca.

Perkoz i Antosh to polsko-brytyjski duet, który powstał w czasach niepewności. Ich muzyka jest odzwierciedleniem współczesnych napięć, emocji i poszukiwań. Projekt A/P/T to świeża energia, nieoczywiste połączenia i odważna odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może zmierzać muzyka jutra.