Czochraj Bobra Fest 2026 - najważniejsze informacje. Przygotuj się na festiwal!

Czochraj Bobra Fest (pierwsza edycja – 2009r.) narodził się z pasji do muzyki i inicjatywy trójki przyjaciół, którzy grali razem w lokalnym zespole. Ich marzeniem było stworzenie przestrzeni, w której niezależna scena muzyczna będzie mogła swobodnie wybrzmieć, przyciągając zarówno wiernych fanów rocka, jak i młodsze pokolenia szukające nowych brzmień.

Koncerty odbywają się na malowniczych Błoniach w Namysłowie. To właśnie tam publiczność może poczuć wyjątkowy klimat plenerowego grania. Dodatkową atrakcją sąwydarzenia organizowane na wyspie na rzece Widawie – magiczne miejsce, które podkreśla unikalny charakter festiwalu.

Festiwal Czochraj Bobra słynie z autentyczności. Na scenie pojawiają się zarówno legendarne zespoły, jak i młode, niezależne kapele. To połączenie sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Uczestnicy podkreślają, że to nie tylko koncerty, ale także spotkania z ciekawymi ludźmi i atmosfera wspólnoty, która sprawia, że chce się tu wracać co roku.

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Czochraj Bobra Fest 2026 - najważniejsze informacje

W dniach 9-11 lipca 2026r. odbędzie się już XVI edycja festiwalu, tradycyjnie na namysłowskich Błoniach. Co roku jest dostępne duże pole namiotowe z zapleczem sanitarnym, parking i strefa gastronomiczna. Karnety i bilety na pole namiotowe dostępne są już w sprzedaży na stronie internetowej www.czochrajbobrafest.pl. Bilety jednodniowe dostępne w sprzedaży internetowej od czerwca 2026. Karnety i bilety jednodniowe ulgowe dostępne będą na kasach festiwalu. Informacje o cenach biletów:

Karnety:

III pula – 329 zł + opłata serwisowa (od 1 marca do 8 lipca)

W dniu – 370 zł

Karnet ulgowy (młodzież od 13 do 17 r.ż. i osoby z niepełnosprawnością w st. umiarkowanym i znacznym) – 200 zł (dostępne wyłącznie na kasach festiwalu)

Bilety jednodniowe:

Czwartek – 170 zł + opłata serwisowa

Piątek – 170 zł + opłata serwisowa

Sobota – 180 zł + opłata serwisowa

Bilety jednodniowe ulgowe (młodzież od 13 do 17 r.ż. i osoby z niepełnosprawnością w st. umiarkowanym i znacznym) – 130 zł

Dzieci do lat 13 wchodzą na festiwal za darmo (z opiekunem posiadającym ważny bilet wstępu).

Opłata za pole namiotowe (za jedną osobę na cały pobyt) – 90 zł + opłata serwisowa (przedsprzedaż), 100 zł (na kasach festiwalu)

Opłata za camper / przyczepę campingową – 150 zł (jednorazowo)

Organizatorem festiwalu jest Fundacja CBF „Culture Be Free” z siedzibą w Kamiennej 74A, 46-100 Namysłów. KRS 0000991740, NIP 7521464680.

Line-up i wydarzenia towarzyszące

Na najbliższej edycji CBF usłyszymy 18 zespołów, m.in. Turbo, Hamulec, Closterkeller, Cała Góra Barwinków, Hańba!, The Bill, Jary Oddział Zamknięty, Kult, Lipali, Spięty, Kobranocka, Farben Lehre czy The Bill.

Wśród atrakcji dla uczestników wyróżnić można warsztaty odbywające się na terenie festiwalu (w 2025 r. były to między innymi beer yoga, warsztaty ceramiczne, florystyczne, mydlarskie czy z produkcji kombuchy) oraz na terenie Namysłowa, organizowane we współpracy z Urzędem Gminy Namysłów (m.in. zwiedzanie zabytków miasta).

Poniżej rozpiska godzinowa koncertów: