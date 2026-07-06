Muzycy The Rolling Stones wspominają Amy Winehouse. "Była niesamowita"

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego studyjnego albumu formacji The Rolling Stones. Już 10 lipca 2026 roku światło dzienne ujrzy 25. album studyjny grupy, który będzie zatytułowany Foreign Tongues.

Na nadchodzącym wydawnictwie grupy znajdzie się 14 utworów. W tym You Know I’m No Good, cover utworu z repertuaru nieżyjącej już Amy Winehouse. Zanim krążek ujrzy światło dzienne, muzycy The Rolling Stones postanowili podzielić się niezwykle poruszającymi wspomnieniami o tragicznie zmarłej wokalistce.

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Szczególnie bliską relację z Amy Winehouse miał Ronnie Wood, gitarzysta Stonesów. – Pytała mnie: "Och, Ronnie, co ja mam zrobić?". Odpowiadałem jej: "Słuchaj, wszyscy wiedzą, że masz wódkę w tej butelce po wodzie. Weź się w garść i wyjdź na scenę" – przyznał muzyk w najnowszym wywiadzie dla The Sunday Times.

Wood zaznaczył jednak, że demony wokalistki nigdy nie wpływały na jej geniusz na scenie. – Jeśli tylko udało się ją tam wprowadzić i tam została, była niesamowita. Jestem potwornie smutny, bo nie przeżyła swojego pełnego czasu. To było jak ponowne pożegnanie Billie Holiday – dodał. Z kolei Keith Richards wyznał że bardzo żałuje, że po ich wspólnym występie na festiwalu Isle of Wight w 2007 nie miał okazji poznać jej bliżej.

Myślałem coś w stylu: "Cóż, na pewno jeszcze na siebie wpadniemy gdzieś po drodze". Człowiek oczekuje, że pewne rzeczy się wydarzą, ale niestety nie zawsze tak się dzieje. Ale właśnie po to są płyty. Jestem po prostu bardzo wdzięczny i zaszczycony, że mogłem zagrać z nią chociaż ten jeden raz – podsumował Keith Richards we wspomnianym wywiadzie.

Przypomnijmy, że artystka wystąpiła z legendarną grupą i zaśpiewała w duecie z Mickiem Jaggerem kompozycję Ain't Too Proud To Beg zespołu The Temptations. Winehouse zmarła z powodu zatrucia alkoholem 23 lipca 2011 roku w swoim domu w Londynie. Miała 27 lat.

Na nowym albumie The Rolling Stones pojawią się goście specjalni

Na nadchodzącym wydawnictwie Stonesów pojawią się także goście specjalni m.in. Robert Smith z The Cure, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers czy Paul McCartney. Nie można także nie wspomnieć, że na albumie usłyszymy także perkusistę Charliego Wattsa. Jego wkład został zarejestrowany podczas jednej z ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią muzyka w 2021.

Materiał na Foreign Tongues został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Muzycy The Rolling Stones ponownie połączyli siły z producentem Andrew Wattem, który odpowiadał za poprzedni krążek, Hackney Diamonds z 2023.

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