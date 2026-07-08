Quiz o Led Zeppelin. Dopasuj utwór do albumu

W 1968 roku, w Londynie, powstał jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka. Od początku do samego końca tworzyła go czwórka muzyków: gitarzysta Jimmy Page, wokalista Robert Plant, basista John Paul Jones i perkusista John Bonham. Mowa oczywiście o Led Zeppelin.

Grupa podłożyła podwaliny pod wszystko, co dziś nazywamy hard rockiem i metalem. Kiedy w 1969 na rynku ukazał się debiut Zeppelinów, nic nie było już takie same. Brytyjski kwartet zdefiniował zupełnie nowe, innowacyjne brzmienie muzyki rockowej, i wywrócił rynek do góry nogami. Podczas gdy Beatlesi powoli schodzili ze sceny, Plant i spółka weszli "cali na biało" i mocno rozgościli się na scenie.

Jakie relacje panowały w Led Zeppelin? „Nie byliśmy przyjaciółmi”

Lata siedemdziesiąte to czas totalnej dominacji Led Zeppelin. Legendarny Led Zeppelin IV, z nieśmiertelnym Stairway to Heaven, to w końcu jedna z najlepiej sprzedających się płyt w historii muzyki. Nikogo to nie powinno dziwić.

Zeppelini latali własnym samolotem, wynajmowali całe piętra hoteli i wyprzedawali największe areny na całym świecie. I to w iście rekordowym tempie. Niestety, pasmo sukcesów przerwała tragedia. 25 września 1980 odszedł z tego świata John Bonham. Tym samym dalsza działalność LZ stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Muzycy postanowili zakończyć działalność. Trzech żyjących członków sporadycznie ze sobą współpracowało. Stanęli także razem na scenie w 2007 roku w trakcie koncertu ku pamięci Ahmeta Erteguna – współzałożyciela i prezesa wytwórni płytowej Atlantic Records – w Londynie. Na scenie towarzyszył im syn Bonhama, Jason.

Led Zeppelin sprzedał łącznie ponad 200 milionów albumów. A w 1995 zostali oficjalnie wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Pozostawili po sobie dziewięć płyt. Czas więc sprawdzić, jak dobrze znacie dyskografię tej grupy.

Nasz quiz tradycyjnie składa się z dziesięciu pytań. Zadanie jest naprawdę bardzo proste: wystarczy dopasować utwór do albumu, na którym się znalazł. Fani Led Zeppelin z pewnością nie będą mieli większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

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