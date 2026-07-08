Perkusista Nicko McBrain szczerze na temat dołączenia Iron Maiden do Rock and Roll Hall of Fame

To historyczny moment dla całego metalowego świata! Legendarna brytyjska formacja Iron Maiden oficjalnie dołączy do Rock and Roll Hall of Fame w tym roku. Uroczysta ceremonia odbędzie się 14 listopada 2026 roku w Peacock Theater w Los Angeles.

Muzycy Iron Maiden będą wówczas w trakcie swojej trasy koncertowej. Menedżer Rod Smallwood, w rozmowie z magazynem Billboard, potwierdził, że grupa nie weźmie udziału w ceremonii i nie zagrają w jej trakcie. Basista Steve Harris dał jasno do zrozumienia, że docenia to wyróżnienie, ale nie było ono nigdy czymś, co spędzałoby mu sen z powiek. A co o tym wszystkim sądzi Nicko McBrain?

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Mam mieszane uczucia. To wspaniałe wyróżnienie, bez względu na całą politykę, która za tym stoi. Osobiście uważam, że to cudowna rzecz w kontekście ukłonu w stronę fanów. Choć fani na to nie głosują – przynajmniej nie wydaje mi się, żeby tak było. Wiem, że ich zasada była taka, że decyduje o tym specjalna rada, która wybiera, kto wchodzi, a kto nie. Ale i tak uważam, że to świetna sprawa. Nie mogę wypowiadać się za resztę, ale takie są moje odczucia – powiedział McBrain, który pożegnał się z koncertowaniem z Iron Maiden w grudniu 2024, w rozmowie z Capnharrisem.

Grupa mogła zostać nominowana po raz pierwszy już w 2005 (wówczas minęło 25 lat od wydania debiutanckiego albumu Żelaznej Dziewicy), to takową otrzymał dopiero w 2021. Wówczas się nie udało, podobnie jak w 2023.

Przypomnijmy, że oprócz Iron Maiden w tym roku zaszczytu dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame dostąpią także: Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan. Tegoroczne wydarzenie nie będzie transmitowane na żywo. Uroczystość zostanie wyemitowana dopiero w grudniu m.in. na platformie streamingowej Disney+.

Nicko McBrain wyda autobiografię!

Nicko McBrain ogłosił w czerwcu tego roku wydanie swojej autobiografii. Będzie to lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów Żelaznej Dziewicy! – Jestem szczęśliwy, że mogę w końcu podzielić się ze światem – własnymi słowami – moją drogą do miejsca, w którym jestem dzisiaj – zapowiedział muzyk. Książka zatytułowana Hello Boys and Girls! trafi do sprzedaży 22 października 2026.

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