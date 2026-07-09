Sabaton wraca do Polski! Koncert z orkiestrą w łódzkiej Atlas Arenie (DATA, BILETY)

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska ROCK
2026-07-09 18:10

Sabaton ogłasza kolejny koncert w Polsce! Szwedzka grupa wystąpi w Łodzi w ramach nowej europejskiej trasy, ale tym razem w zupełnie innej odsłonie. Muzycy połączą siły z The Legendary Orchestra, by zaprezentować swój repertuar w symfonicznych aranżacjach. Sprawdź, kiedy dokładnie odbędzie się koncert i ile kosztują bilety.

Członkowie zespołu Sabaton w strojach militarnych na tle murów. O koncercie w Atlas Arenie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe - Ryan Garrison/ Materiały prasowe

Sabaton i The Legendary Orchestra w Polsce: The Legendary Tour 2027

Sabaton to w Polsce muzyczna marka sama w sobie. Szwedzi wielokrotnie udowadniali, że potrafią porwać naszą publiczność swoimi opowieściami o historycznych bitwach. Nadchodząca trasa "The Legendary Tour 2027" będzie jednak wyjątkowa. Zespół zawita do Łodzi w towarzystwie The Legendary Orchestra. Fani power metalu usłyszą swoje ulubione utwory w potężnych, symfonicznych aranżacjach, co z pewnością doda koncertowi jeszcze bardziej epickiego rozmachu.

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Koncert Sabaton w Łodzi 2027: data, miejsce, support

Wydarzenie odbędzie się 5 maja 2027 roku w łódzkiej Atlas Arenie - hali, w której Szwedzi grali już z powodzeniem w przeszłości. Tym razem jednak na scenie obok Sabatonu pojawi się pełna orkiestra. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące tego wieczoru:

  • Data koncertu: 5 maja 2027 r.
  • Miasto: Łódź
  • Gdzie (miejsce): Atlas Arena
  • Godzina koncertu: 19:00
  • Gość specjalny: The Legendary Orchestra

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Sabaton w Łodzi 2027 - BILETY I CENY

Bilety na koncert Sabaton w Łodzi trafiły do sprzedaży 10 czerwca 2026 roku. Organizatorem polskiego przystanku trasy jest agencja Knock Out Productions, a wejściówki można kupić m.in. na platformie eBilet. Ceny różnią się w zależności od wybranej strefy na płycie i trybunach (warto pamiętać, że do poniższych kwot może zostać doliczona opłata serwisowa). Oto jak kształtują się ceny biletów:

  • Bilety na trybuny: od 353,90 zł do 513,90 zł
  • Bilety na płytę (GA): od 353,90 zł
  • Golden Circle: od 449,90 zł
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