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Sabaton i The Legendary Orchestra w Polsce: The Legendary Tour 2027
Sabaton to w Polsce muzyczna marka sama w sobie. Szwedzi wielokrotnie udowadniali, że potrafią porwać naszą publiczność swoimi opowieściami o historycznych bitwach. Nadchodząca trasa "The Legendary Tour 2027" będzie jednak wyjątkowa. Zespół zawita do Łodzi w towarzystwie The Legendary Orchestra. Fani power metalu usłyszą swoje ulubione utwory w potężnych, symfonicznych aranżacjach, co z pewnością doda koncertowi jeszcze bardziej epickiego rozmachu.
Koncert Sabaton w Łodzi 2027: data, miejsce, support
Wydarzenie odbędzie się 5 maja 2027 roku w łódzkiej Atlas Arenie - hali, w której Szwedzi grali już z powodzeniem w przeszłości. Tym razem jednak na scenie obok Sabatonu pojawi się pełna orkiestra. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące tego wieczoru:
- Data koncertu: 5 maja 2027 r.
- Miasto: Łódź
- Gdzie (miejsce): Atlas Arena
- Godzina koncertu: 19:00
- Gość specjalny: The Legendary Orchestra
Sabaton w Łodzi 2027 - BILETY I CENY
Bilety na koncert Sabaton w Łodzi trafiły do sprzedaży 10 czerwca 2026 roku. Organizatorem polskiego przystanku trasy jest agencja Knock Out Productions, a wejściówki można kupić m.in. na platformie eBilet. Ceny różnią się w zależności od wybranej strefy na płycie i trybunach (warto pamiętać, że do poniższych kwot może zostać doliczona opłata serwisowa). Oto jak kształtują się ceny biletów:
- Bilety na trybuny: od 353,90 zł do 513,90 zł
- Bilety na płytę (GA): od 353,90 zł
- Golden Circle: od 449,90 zł