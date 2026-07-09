Nie żyje Bonnie Tyler. To ona jako pierwsza nagrała słynny hit Tiny Turner

W wieku 75 lat zmarła Bonnie Tyler, ikona muzyki lat osiemdziesiątych i twórczyni niezapomnianego przeboju "Total Eclipse of a Heart". Smutną wiadomość o jej odejściu w środę 8 lipca przekazano za pomocą profili w mediach społecznościowych. Bezpośrednią przyczyną śmierci piosenkarki były komplikacje po niespodziewanej majowej operacji jelit. Lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej, a choć pacjentkę ostatecznie z niej wybudzono, sytuacja zdrowotna nadal pozostawała krytyczna. Słynna wokalistka odeszła w jednym z portugalskich szpitali.

Śmierć Bonnie Tyler uderza w fanów. Artystka występowała jeszcze w Polsce

Fani muzyki na całym świecie przeżywają obecnie ogromną stratę. Bonnie Tyler od swojego debiutu w latach osiemdziesiątych stworzyła szereg znakomitych kompozycji śpiewanych przez kolejne roczniki. Młodsza publiczność doskonale zna jej głos z drugiej odsłony animacji "Shrek", gdzie twórcy wykorzystali energiczny numer "Holding Out For a Hero". Absolutnym szczytem jej kariery wciąż była jednak ballada "Total Eclipse Of a Heart". Celebrując czterdziestolecie tego wyjątkowego singla, Tyler zorganizowała ogromną trasę koncertową obejmującą również udane występy w Polsce. Swój ostatni kontakt z publicznością na żywo artystka miała pod koniec 2025 roku.

Bonnie Tyler i jej zapomniane utwory muzyczne

Bogaty dorobek artystyczny walijskiej piosenkarki kryje w sobie mnóstwo niespodzianek. Jednym z takich fascynujących odkryć jest kompozycja, którą obecnie masowa publiczność przypisuje wyłącznie Tinie Turner. Chodzi oczywiście o popularny utwór "The Best". Zdecydowana większość słuchaczy nie ma pojęcia, że to Bonnie Tyler jako pierwsza stanęła przed mikrofonem, by zarejestrować ten popularny przebój.

Utwór The Best Tiny Turner stworzono wcześniej dla Bonnie Tyler

Dzisiaj utwór "The Best" to niekwestionowana wizytówka Tiny Turner, ale jego rynkowe początki wiążą się z całkowicie inną wokalistką. Autorami kompozycji byli Mike Chapman oraz Holly Knight, natomiast w 1988 roku pierwotną wersję stworzyła właśnie Bonnie Tyler, wyprzedzając amerykańską gwiazdę. Piosenka zasiliła tracklistę krążka "Hide Your Heart", lecz słuchacze nie docenili jej potencjału, przez co utwór nie osiągnął rynkowego triumfu. Właśnie dlatego producenci ponownie udostępnili ten materiał i wkrótce trafił on do Tiny Turner. Piosenkarka zaprosiła do współpracy Dana Hartmana i wspólnie odmienili brzmienie, uzupełniając je słynną solówką na saksofonie. Wydana w 1989 roku na albumie "Foreign Affair" interpretacja podbiła międzynarodowe listy przebojów. Z biegiem lat piosenka stała się międzypokoleniowym hymnem, do którego sama Tyler z przyjemnością wracała na swoich późniejszych koncertach.

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