Chris Martin (Coldplay) nagrał utwór z myślą o filmie o Jamesie Bondzie. Niepublikowaną taśmę można kupić na aukcji

Kolekcja wczesnych nagrań brytyjskiego zespołu Coldplay trafiła właśnie pod młotek. A to wszystko za sprawą domu aukcyjnego Wax Poetics. Wystawione przedmioty pochodzą z prywatnych zbiorów Chrisa Allisona, producenta, miksera i inżyniera dźwięku który był odpowiedzialny za brzmienie EP-k zespołu The Blue Room z 1999 roku. Przypomnijmy, że muzycy Coldplay zarejestrowali ten minialbum krótko po podpisaniu kontraktu z wytwórnią Parlophone.

Chris Martin zdradził, że słynny utwór Coldplay mógł nie ujrzeć światła dziennego

Jeśli chodzi o wystawione materiały, to do wylicytowania są taśmy studyjne, alternatywne miksy oraz dema z sesji nagraniowych, które poprzedziły wydanie debiutanckiego albumu Parachutes z 2000. Kolekcja Allisona to prawdziwy skarbiec dla fanów tej brytyjskiej grupy.

– Wyprodukowane, zmiksowane i zarejestrowane przez Chrisa Allisona w 1999 roku nagrania dokumentują kluczowy moment w rozwoju zespołu, tuż po tym, jak jego członkowie opuścili uniwersytet i zaczęli nagrywać profesjonalnie – możemy przeczytać w opisie aukcji.

Największe emocje, bez dwóch zdań, budzi "nadzwyczajne, niewydane dotąd nagranie". Mowa o utworze The World Is Not Enough, który Chris Martin zarejestrował jako propozycję motywu przewodniego do filmu o Jamesie Bondzie. Chodzi o produkcję Świat to za mało z Pierce’em Brosnanem w roli głównej.

Ostatecznie zwyciężyła inna propozycja, ta od amerykańskiego zespołu Garbage. Za kasetę z utworem Martina, na którym znajdziemy surowe demo zawierające jedynie "odarty z produkcyjnych ozdobników wokal i gitarę akustyczną", na ten moment trzeba zapłacić już 1500 dolarów. Aukcja natomiast potrwa do 19 lipca 2026.

Wszystkie wystawione przedmioty można znaleźć w tym miejscu.

Historyczna trasa Coldplay jeszcze nie dobiegła końca. Chris Martin obiecał ponad 100 koncertów!

W 2022 muzycy Coldplay rozpoczęli trasę Music of the Spheres, która zarobiła już ponad miliard dolarów. Wydawało się, że dobiegnie ona końca w 2025, a dokładnie we wrześniu po serii występów na londyńskim stadionie Wembley.

Nic bardziej mylnego. Chris Martin zszokował publiczność i zapowiedział jeszcze ponad 130 koncertów w niedalekiej przyszłości. – Ta trasa ma jeszcze 138 koncertów do zagrania. Będziemy mieli przerwę, a koncerty na 2027 rok ogłosimy wkrótce – powiedział ze sceny lider Coldplay. Pozostaje więc tylko czekać na szczegóły w tym temacie.

Oto ciekawostki o albumie X&Y od formacji Coldplay: