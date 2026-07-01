Nie był "wystarczająco wściekły", by móc później grać w System of a Down! Niezwykłe wyznanie muzyka

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku powstał zespół o nazwie Soil. Działali w nim m.in. wokalista Serj Tankian oraz gitarzysta i wokalista Daron Malakian, którzy później odnieśli sukces pod szyldem System of a Down. W Soil znajdowali się także perkusista Domingo Laranio i basista Dave Hakopyan. Ten ostatni, nie tak dawno, udzielił dość ciekawego wywiadu zachodniemu Metal Hammerowi. Opowiedział on o tym, dlaczego musiał odejść ze składu.

Wyznał on, że koledzy kazali mu się pakować, bo... był zbyt spokojnym człowiekiem.

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– Poprosili mnie o odejście. Pamiętam, jak mi powiedzieli: "Nie jesteś wystarczająco wściekły, nie grasz z odpowiednią agresją". Odparłem im tylko: "Cóż, przepraszam, ale po prostu nie jestem z natury wściekłym człowiekiem – powiedział basista.

Zanim Soil przestało istnieć, grupa zdążyła zagrać tylko jeden koncert. Odbył się on w klubie bluesowym Fais Do-Do w Los Angeles w 1994. W podobnym czasie z zespołu odszedł też Laranio, ale zupełnie z innych powodów.

Malakian i Tankian kontynuowali działalność, ale pod nową nazwą. Do System of a Down dołączył basista Shavo Odadjian, który wcześniej był managerem formacji. Zespół zrekrutował także Ontronika Khachaturiana, który bębnił w SOAD do 1997. Jego następcą został John Dolmayan. I w ten sposób narodził się skład grupy, który przetrwał do dziś.

System of a Down ponownie zagra w Polsce w 2026. I to w dodatku dwukrotnie!

Grupa System of a Down w 2026 zagra po raz czwarty i piąty w naszym kraju. Muzycy zaprezentują się na PGE Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca 2026. Gośćmi specjalnymi będą natomiast dwie inne kapele: Queens of the Stone Age oraz Acid Bath.

Oto ciekawostki o debiutanckiej płycie zespołu System of a Down: