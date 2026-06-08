Tom Morello na klubowym koncercie w Polsce w 2026 roku! Sprawdź najważniejsze informacje

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-08 13:36

Okres letnich koncertów! Do powrotu na solowy koncert nad Wisłę szykuje się Tom Morello! Sprawdź najważniejsze informacje o klubowym wydarzeniu!

Tom Morello

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Autor: Zdenko Hanout/ Materiały prasowe

Tom Morello to nagrodzony Grammy, legendarny gitarzysta znany z rewolucyjnych brzmień i potężnych riffów, który jako członek Rage Against the Machine, Audioslave i Prophets of Rage oraz artysta solowy ukształtował współczesne oblicze rocka swoją innowacyjną, pełną energii muzyką. Muzyk właśnie szykuje się do kolejnej już solowej wizyty w naszym kraju, a to w ramach projektu "Electric Full Band Show". Sprawdź poniżej wszystkie najważniejsze informacje o zbliżającym się wielkimi krokami wydarzeniu.

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Tom Morello zagra solowy koncert w Polsce w 2026 roku! Sprawdź, kiedy i gdzie pojawi się legendarny gitarzysta

  • 9 czerwca 2026
  • klub Stodoła, Warszawa

HARMONOGRAM:

  • 18:00 Otwarcie drzwi
  • 20:00 The Last Internationale
  • 21:00 Tom Morello

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Bilety na koncert są jeszcze dostępne! www.LiveNation.pl

Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępny będzie depozyt.

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