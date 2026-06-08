Tom Morello na klubowym koncercie w Polsce w 2026 roku! Sprawdź najważniejsze informacje

Tom Morello to nagrodzony Grammy, legendarny gitarzysta znany z rewolucyjnych brzmień i potężnych riffów, który jako członek Rage Against the Machine, Audioslave i Prophets of Rage oraz artysta solowy ukształtował współczesne oblicze rocka swoją innowacyjną, pełną energii muzyką. Muzyk właśnie szykuje się do kolejnej już solowej wizyty w naszym kraju, a to w ramach projektu "Electric Full Band Show". Sprawdź poniżej wszystkie najważniejsze informacje o zbliżającym się wielkimi krokami wydarzeniu.

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Tom Morello zagra solowy koncert w Polsce w 2026 roku! Sprawdź, kiedy i gdzie pojawi się legendarny gitarzysta

9 czerwca 2026

klub Stodoła, Warszawa

HARMONOGRAM:

18:00 Otwarcie drzwi

20:00 The Last Internationale

21:00 Tom Morello

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Bilety na koncert są jeszcze dostępne! www.LiveNation.pl

Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępny będzie depozyt.

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