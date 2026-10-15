Simple Plan zagrają w Polsce w 2026 roku! Sprawdź najważniejsze informacje

To największa trasa koncertowa Simple Plan od ponad dziesięciu lat. Tournee jest kontynuacją niedawno zakończonej trasy supportującej The Offspring i zapowiada nowy, ekscytujący rozdział w karierze zespołu, który wkracza na największe sceny w karierze.

Uczestnicy tych koncertów mogą spodziewać się wszystkich tych utworów, które ukształtowały dorobek zespołu Simple Plan. Od wielkich przebojów, takich jak „I'd Do Anything”, „Welcome to My Life”, „Perfect”, „Shut Up!” i ulubionego przez fanów „I'm Just a Kid”, po inne uwielbiane kawałki, takie jak „Addicted”, „Jump”, „Summer Paradise” i ich niezwykle popularny utwór przewodni „What's New, Scooby-Doo?”. Trasa koncertowa zapowiada się na pełną energii serię najbardziej znanych piosenek zespołu oraz ulubionych przez fanów mniej znanych utworów z całej ich kariery.

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Ogłoszenie trasy koncertowej na 2026 rok nastąpiło wkrótce po letniej premierze filmu „Simple Plan: The Kids In The Crowd”, dokumentu przedstawiającego karierę zespołu, który jest obecnie dostępny w serwisie Prime Video. Film oferuje bezprecedensowe i osobiste spojrzenie na rozwój kariery Simple Plan – od prób w piwnicy w Montrealu po światową sławę – zawiera nigdy wcześniej niepokazywane materiały archiwalne, zupełnie nowe wywiady oraz występy gwiazd sceny punkowej, w tym Marka Hoppusa (Blink-182), Avril Lavigne, Dextera Hollanda i Noodlesa (The Offspring) oraz Fat Mike'a (NOFX).

Wraz z filmem dokumentalnym ukazała się oficjalna ścieżka dźwiękowa The Kids In The Crowd (Music from the Documentary Soundtrack), dostępna obecnie na wszystkich platformach cyfrowych. Kompilacja ta jest pierwszą w historii zespołu Simple Plan antologią zawierającą ich największe przeboje, ulubione utwory fanów, rzadkie wersje demo oraz nowy singiel „Nothing Changes”. Ekskluzywna edycja Amazon Music zawiera dodatkowy utwór „I’m Just A Kid (Amazon Music Demo)”.

Simple Plan przekaże 1 euro/1 funta z każdego sprzedanego biletu i pakietu VIP podczas tej trasy koncertowej na rzecz Simple Plan Foundation. Fundacja założona w 2005 roku koncentruje się na pomocy młodym ludziom w potrzebie i pokazywaniu siły muzyki jako narzędzia pozwalającego znaleźć cel i kierunek w życiu. Od momentu powstania Simple Plan Foundation przekazała ponad 3 miliony dolarów na różne cele charytatywne w Kanadzie i otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień za swoją działalność filantropijną.

Simple Plan w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

17.10.2026

Warszawa, EXPO XXI

Goście specjalni: Neck Deep

Czasówka:

18:00 otwarcie drzwi

19:00 Charlotte Sands

20:00 Neck Deep

21:00 Simple Plan

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren wydarzenia będzie możliwe wejście z torbą/nerką/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21cm x 15cm x 6cm (długość x wysokość x grubość).

Jeśli zdecydujesz się na przyniesienie ze sobą wyżej opisanego przedmiotu, wejście na teren wydarzenia może zająć Ci więcej czasu.

BILETY: dostępne na stronie Live Nation.

Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.