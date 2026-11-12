Azels Mountain na koncertowym afterparty Drummers From Hell Festival

Azels Mountain gwiazdą afterparty. To nowość na festiwalu

Fani ciężkich brzmień i festiwalu Drummers From Hell mają powody do radości. Organizatorzy kultowej imprezy w Świdnicy po raz pierwszy w historii postanowili rozszerzyć formułę wydarzenia o koncertowe afterparty. Gwiazdą wieczoru będzie formacja Azels Mountain, która zagra zaraz po popisach największych mistrzów ekstremalnej perkusji.

Zespół ma za sobą intensywny rok. Formacja, która porusza się w rejonach pagan-black metalu, wydała niedawno swój drugi album zatytułowany „Echa Krwi”. Płyta ukazała się nakładem Pagan Records, a grupa promowała ją m.in. na Gothoom Open Air czy Black Hole Fest.

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Inferno z Behemoth na głównej scenie

Zanim jednak publiczność przeniesie się do Klubu Bolko na afterparty, czeka ją prawdziwa uczta na głównej scenie. Czwarta edycja festiwalu, która odbędzie się 19 grudnia, ponownie zgromadzi w Świdnicy czołówkę perkusyjnego świata. Główna część imprezy rozpocznie się o godzinie 17:00 w sali widowiskowej I LO.

Na scenie swoje umiejętności zaprezentują prawdziwi mistrzowie. Wśród nich pojawi się Zbigniew “Inferno” Promiński, znany z występów w zespołach Behemoth i Azarath. Obok niego zagrają Hannes Grossmann (Triptykon, Necrophagist) oraz Hubert “Desolator” Sarek (Bestial Raids, Martwa Aura).

Młoda krew na scenie. Kto jeszcze zagra?

Wieczorne afterparty to jednak nie tylko występ Azels Mountain. Organizatorzy zaprosili również dwa inne zespoły, które rozgrzeją publiczność w Klubie Bolko. Jednym z nich będzie Belith – młoda ekipa łącząca black i thrash, która ma już na koncie debiutancką EP-kę „Hound Of Hell”.

Stawkę uzupełni lokalny, świdnicko-wałbrzyski skład Konklawe. Zespół grał już m.in. u boku formacji Sznur, a w tym roku własnym sumptem wypuścił EP-kę „Benedic Nos”. Afterparty z udziałem wszystkich trzech zespołów rozpocznie się o 21:30.

Bilety już w sprzedaży

Świdnicki Ośrodek Kultury poinformował, że wejściówki na obie części Drummers From Hell Festival są już dostępne. Można je kupować zarówno on-line, jak i bezpośrednio w kasach ośrodka. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ organizatorzy podkreślają, że liczba biletów jest limitowana.