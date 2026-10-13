Muzycy Behemoth i Triptykon na jednej scenie. Szczegóły Drummers From Hell Festival 2026

Mocne uderzenie! Gwiazdy Behemoth i Triptykon na jednej scenie

To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów ekstremalnych, metalowych brzmień! Organizatorzy festiwalu Drummers From Hell w końcu odkryli wszystkie karty i ogłosili pełny skład czwartej edycji wydarzenia. Już 19 grudnia 2026 roku w Świdnicy na jednej scenie spotkają się prawdziwi wirtuozi perkusji, a fani mocnych dźwięków z pewnością nie będą zawiedzeni.

Tym razem ogłoszono od razu całą listę artystów, którzy zaprezentują swoje niesamowite umiejętności. Na scenie pojawią się muzycy znani z kultowych formacji, które od lat kształtują scenę metalową nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Wywiadówka - Nergal

Piekielnie mocny skład na Drummers From Hell

W centrum uwagi znajdą się trzy potężne nazwiska. Pierwszym z nich jest Zbigniew “Inferno” Promiński, którego fani doskonale znają z występów z zespołami takimi jak Behemoth, Azarath, Terrestrial Hospice czy Witchmaster. To postać, której nikomu w świecie metalu przedstawiać nie trzeba.

Obok niego swoje umiejętności zaprezentuje Hannes Grossmann, perkusista związany z grupami Alkaloid, Aortha, Howling Sycamore, The Fractured Dimension oraz legendarnym Triptykon. Skład zamyka Hubert “Desolator” Sarek, bębniarz udzielający się w formacjach Bestial Raids, Doombringer, Martwa Aura, Udręka i Venefices.

Tutaj bębniarze grają pierwsze skrzypce

Festiwal Drummers From Hell to wyjątkowe wydarzenie, które odwraca tradycyjne role w zespole. Tutaj to właśnie perkusiści są gwiazdami wieczoru i występują solo, bez towarzyszących im na co dzień gitarzystów czy wokalistów. Artyści wykonują wybrany przez siebie repertuar, grając do specjalnie przygotowanych podkładów audio.

To jednak nie wszystko. Organizatorzy dbają o to, by publiczność mogła podziwiać każdy detal kunsztu zaproszonych gości. Dzięki równoległej transmisji wideo, praca perkusistów będzie pokazywana na ekranach z kilku różnych ujęć, co pozwoli widzom dokładnie prześledzić ich niesamowitą technikę.

Bilety znikają w mgnieniu oka

Jak zapowiada Świdnicki Ośrodek Kultury, to jeszcze nie koniec atrakcji przygotowanych na grudniowy wieczór. Organizatorzy zachęcają do pośpiechu z zakupem biletów, bo zainteresowanie jest ogromne. Co ciekawe, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem składu sprzedano prawie 30% wszystkich wejściówek.

Wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej I LO w Świdnicy, gdzie wszystkie miejsca są numerowane. Oznacza to, że wcześniejszy zakup gwarantuje nie tylko udział w koncercie, ale także możliwość wyboru najlepszego miejsca do podziwiania perkusyjnych popisów.