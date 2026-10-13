Behemoth z Adamem "Nergalem" Darskim i Shagrath (Dimmu Borgir) razem na żywo! Ze sceny wybrzmiał klasyk zespołu Venom

Ostatnie lata są naprawdę intensywne dla zespołu Behemoth. Formacja w 2022 roku wydała album Opvs Contra Natvram, w ramach promocji którego wyruszyła w trasę koncertową po świecie. Po jej zakończeniu nie było jednak mowy o przerwie - już pod koniec 2024 roku zaczęły się pojawiać zapowiedzi kolejnego materiału, który ostatecznie poznaliśmy w maju ubiegłego jako The Shit Ov God.

Również i tym razem polska ikona black metalu rozpoczęła serię występów - szykując się równocześnie do premiery kolejnego, trzeciego w przeciągu zaledwie czterech lat wydawnictwa. Mowa o I, Scvlptor, czyli płycie, na której znalazło się osiem niepublikowanych wcześniej utworów – siedem studyjnych i jeden koncertowy. Fani znajdą tu między innymi nagrane na nowo, we współczesnych aranżacjach, starsze kompozycje grupy: Rise of the Blackstorm of Evil z 1992 roku oraz In Thy Pandemaeternum z 1998 roku.

Na projekcie tym Behemoth postanowił również oddać hołd zespołom, które miały ogromny wpływ na ich twórczość. Tym samym na I, Scvlptor znalazły się koncertowa wersja klasyka Bathory, The Return of Darkness and Evil oraz In League with Satan grupy Venom.

Doda zwierzyła się Maryli Rodowicz. W ostrych słowach podsumowała Nergala

Adam "Nergal" Darski i wokalista Dimmu Borgir razem na scenie!

Jak wyjaśniał Adam "Nergal" Darski, pomysł na nagranie na nowo właśnie tej kompozycji pojawił się jako odpowiedź na planowanie wspólnej trasy z formacją Dimmu Borgir.

Seria występów, zorganizowana pod szyldem "In League with Satan", rozpoczęła się w piątek 9 października pokazem w Zurychu. Muzycy oczywiście postanowili wykorzystać okazję do tego, aby premierowo wykonać wspólnie efekt swojej współpracy. Tym samym właśnie w Szwajcarii po raz pierwszy na żywo, w wykonaniu Nergala i Shagratha, wybrzmiała legendarna kompozycja grupy Venom. Jak połączone siły Behemotha i Dimmu Borgir wypadły razem na scenie?

Sprawdź nagranie:

Poniżej cała setlista, która wybrzmiała podczas koncertu. Przypominamy, że formacje zagrają wspólny koncert w katowickim Spodku już 25 października.

Daimonos Ora Pro Nobis Lucifer Thy Becoming Eternal The Shit ov God Conquer All Blow Your Trumpets Gabriel I, Scvlptor Ov Fire and the Void To Drown the Svn in Wine Bartzabel In League With Satan (Venom cover, feat. Shagrath) Slaves Shall Serve Chant for Eschaton 2000 O Father O Satan O Sun!

Zobacz zdjęcia z występu Behemotha na Mystic Festivalu 2025: