Cat Power zagra w Warszawie. Sprawdź kluczowe informacje

Używająca pseudonimu Cat Power Chan Marshall to jedna z najważniejszych songwriterek przełomu wieków, która swoją działalnością utorowała drogę dla takich artystek jak Mitski, Snail Mail czy Angel Olsen. Wyjątkowy charakter jej muzyki oddają albumy: “What Would the Community Think” (1996), który odzwierciedla inspiracje nowojorską sceną rocka eksperymentalnego, czy będące zachowane już bardziej w klimatach folku, bluesa czy soulu “Moon Pix” (1998) oraz “The Greatest” (2006). Z tym ostatnim Marshall wspięła się na wyżyny - był to pierwszy krążek w całości przez nią skomponowany, który już w momencie wydania wyróżniał się na tle pozostałych. Potwierdzają to liczby - płyta uplasowała się na 34. miejscu listy Billboard 200, trafiła do czołówki najlepszych wydawnictw 2006 roku (Rolling Stone wyróżnił ją na 6. miejscu), znalazła się w wielu podsumowaniach pierwszej dekady XXI wieku (m.in. #26, Rolling Stone), a Chan, jako pierwsza kobieta w historii, została uhonorowana za nią prestiżową statuetką Shortlist Music Prize.

Dwudziestolecie tego materiału Cat Power świętować będzie światową trasą oraz wydaniem EP-ki “Redux”, która światło dzienne ujrzy 23 stycznia nakładem Domino Recording Company. Złożą się na nią 3 kompozycje: covery “Try Me” oraz “Nothing Compares 2 U” z repertuarów kolejno Jamesa Browna i Prince’a, a także nowa wersja “Could We” - kompozycji z “The Greatest”, zaaranżowanej w duchu koncertowych występów Chan i zespołu Dirty Delta Blues z czasów The Greatest Tour.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Cat Power zagra w Warszawie w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

14.10.2026

Warszawa, Stodoła

BILETY.

Czasówka

19:00 Otwarcie drzwi

20:00 Cat Power