Mamy już końcówkę 2026 roku. Nie da się ukryć, że tegoroczna jesień jest wyjątkowo łaskawa i daje o sobie znać całkiem przyjemną - do tego słoneczną! - pogodą.

Do zakończenia tego roku zostało jeszcze tylko kilka tygodni - nie oznacza to jednak, że w ich trakcie w Polsce nie wydarzy się już nic interesującego. Mamy tu oczywiście na myśli jedynie aspekt koncertowy. Przed nami w najbliższym czasie występy takich ikon ze świata rocka i metalu, jak Korn, Placebo, The Last Internationale, Jethro Tull, Baby Lasagna, Strangelove-The Depeche Mode Experience, Bryana Adamsa, Tarji Turunen czy zespołów Accept i Avatar.

Najnowocześniejsi w branży? Johannes Eckerström z AVATAR / Eska Rock

Na te rockowe i metalowe koncerty w Polsce w 2027 roku czekamy najbardziej! W Polsce zagrają prawdziwe muzyczne legendy

Myśli nas wszystkich i tak już coraz bardziej krążą wokół nadchodzącego, 2027 roku. Nic dziwnego - niemal codziennie, zewsząd docierają do nas informacje o kolejnych koncertach, które odbędą się w najróżniejszych polskich miastach. Lista ogłoszonych już na ten moment artystów, artystek i formacji jest całkiem imponująca - i nie mamy wątpliwości, że z biegiem tygodni i miesięcy będzie się ona coraz bardziej powiększała.

W poniższym artykule znajdziesz podręczne kalendarium koncertów rockowych i metalowych, które odbędą się w Polsce w 2027 roku.

Na te występy nad Wisłą w 2027 roku czekamy szczególnie

Kogo możemy się spodziewać w Polsce w 2027 roku? Już na ten moment wiadomo, że nad Wisłę powrócą m.in. Megadeth z gościnnym udziałem Testamentu i Black Label Society, Deep Purple, 30 Seconds to Mars, Alice Cooper, Europe, Sabaton, Five Finger Death Punch, Bruce Dickinson czy Till Lindemann w ramach występów solowych.

Sprawdź w poniższej galerii, o kim już wiadomo, że zagra w Polsce w przyszłym roku: