Eluveitie – folkowe korzenie i metalowa moc

Główną gwiazdą wydarzenia będzie szwajcarska formacja Eluveitie, która od lat konsekwentnie rozwija charakterystyczne połączenie melodic death metalu z muzyką folkową. W ich kompozycjach ciężkie gitarowe riffy spotykają się z brzmieniem tradycyjnych instrumentów, takich jak lira korbowa, mandola czy flety. Zespół chętnie sięga również po inspiracje kulturą celtycką, dawnymi opowieściami i historią Europy. Eluveitie potrafi zestawić agresywne partie wokalne z melodyjnymi, niemal baśniowymi fragmentami. Takie utwory jak „Inis Mona” czy „The Call of the Mountains” pokazują, dlaczego grupa zdobyła tak silną pozycję na międzynarodowej scenie metalowej. Wspomniane kawałki to od lat pewniaki na koncertowej setliście Szwajcarów, więc w Warszawie zapewne także ich nie zabraknie.

Pain – industrialny charakter i bezkompromisowe riffy

Zupełnie inną muzyczną propozycję przedstawi Pain. Projekt szwedzkiego multiinstrumentalisty Petera Tägtgrena łączy industrial metal, elektronikę i chwytliwe refreny. To muzyka pełna kontrastów – z jednej strony ciężka, wykonywana z niemalże „mechaniczną” precyzją, z drugiej zaskakująco przebojowa i wpadająca w ucho. Kawałki takie jak „Shut Your Mouth”, „Same Old Song” czy „Party in My Head” doskonale oddają koncertowy charakter zespołu. W Progresji możemy zatem liczyć nie tylko na mocne gitarowe riffy, ale również niemalże hymniczne już refreny, które potrafią zostać w głowie na długo.

DragonForce | Człowiek z Metalu w Esce ROCK

Wolfheart – mroźna atmosfera północy

Wieczór uzupełni założona przez Tuomasa Saukkonena fińska formacja Wolfheart. Ich twórczość to melodyjny death metal o jakże typowym dla fińskich kapel melancholijnym charakterze. W muzyce zespołu słychać inspiracje surową naturą Finlandii, zimowym krajobrazem i atmosferą Północy. Rozbudowane gitarowe melodie, potężne partie perkusji i charakterystyczny growl w wykonaniu Saukkonena tworzą brzmienie, które przypadnie do gustu miłośnikom takich zespołów jak Insomnium czy Swallow the Sun.

Koncert Eluveitie, Pain i Wofheart – data, miejsce, bilety

Koncert Eluveitie, Pain i Wolfheart odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku, w warszawskim klubie Progresja przy ulicy Fort Wola 22. Organizatorem wydarzenia jest Knock Out Productions.

Otwarcie bram zaplanowano na godzinę 18:30, natomiast początek koncertu przewidziano na 19:00. Dokładny harmonogram wydarzenia poznamy zapewne na kilka dni przed koncertem.

Ceny biletów wynoszą: 180,83 zł, a w dniu wydarzenia (jeśli nadal będą dostępne) 190 zł.

Wejściówki można kupić za pośrednictwem oficjalnej strony organizatora, Knock Out Productions.

Zestawienie tych trzech formacji to ciekawa propozycja dla słuchaczy, którzy lubią metal w różnych odsłonach – od folkowych inspiracji, przez industrialną elektronikę, aż po melodyjne, mroczne brzmienia. Nie może was tam zabraknąć!