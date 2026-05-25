Kultowa koszulka Kurta Cobaina trafia właśnie na aukcję. Sprzedaje ją była perkusistka Hole

Patty Schemel, była perkusistka zespołu Hole (grał w nim w latach 1992-1998), zdecydowała się właśnie wystawić na aukcję wyjątkowy t-shirt, który należał do Kurta Cobaina. Jest ona dostępna na stronie popularnego domu aukcyjnego Julien’s Auctions.

Chodzi o niebieską koszulkę z motywem z filmu Foxes (Lisice). To amerykański dramat młodzieżowy z 1980 roku w reżyserii Adriana Lyne'a. W roli głównej wystąpiła w nim Jodie Foster.

30 lat temu Nirvana zagrała swój ostatni koncert

Przypomnijmy, że lider Nirvany założył ją podczas słynnej sesji zdjęciowej, którą 16 lipca 1993 wykonał fotograf Anton Corbijn. Koszulkę widać chociażby na ikonicznej fotografii, która do dziś służy jako oficjalny baner na profilu Nirvany w serwisie streamingowym Spotify.

"Podczas sesji zdjęciowej na początku lat 90. stylista przygotował dla Cobaina kilka koszulek do wyboru. Muzyk zdecydował się na t-shirt z motywem z filmu "Foxes", ponieważ uwielbiał oglądać ten film wspólnie z Schemel. Po zakończeniu sesji zapytał, czy może zatrzymać koszulkę, a niedługo potem podarował ją w prezencie Patty" – czytamy na stronie aukcji.

Eksperci szacowali początkowo, że t-shirt zostanie sprzedany za około 4-6 tysięcy dolarów. Wiadomo już, ze tak się nie stanie. Obecnie (w chwili pisania tekstu) najwyższa oferta wynosi już 8 tys. dolarów (ponad 30 tys. złotych!), a licytacja wciąż trwa.

Należy także nadmienić, że do koszulki dołączony jest odręczny list od Patty Schemel, w którym perkusistka wspomina moment, w którym weszła w posiadanie tej wyjątkowej pamiątki.

– Latem 1993 pojechałam do domu Kurta i Courtney Love, żeby zgarnąć ją na próbę Hole. Czekając na nią, Kurt wyciągnął tę koszulkę z całej sterty ubrań. Powiedział do mnie: "Powinnaś ją wziąć". To był ten niebieski t-shirt z "Foxes". Łączyło nas zainteresowanie kultowymi filmami młodzieżowymi z lat 70. i 80. Kurt miał ścieżkę dźwiękową. Uwielbiałem Jodie Foster, która w niej grała. Trzymałam tę koszulkę przez lata. To dla mnie bardzo wyjątkowa rzecz – napisała Schemel.

