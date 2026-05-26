Od Solejukowej z "Rancza" po Peggy Bundy. Te telewizyjne mamy skradły serca widzów na całym świecie

Telewizyjne rodzicielki rzadko przypominają chodzące ideały z podręczników wychowawczych. Często do stworzenia niepowtarzalnej kreacji wystarczał rekwizyt w postaci fartucha, kubka z napojem czy chociażby specyficzny ton głosu i wyraz twarzy. Twórcy przez dekady prezentowali kobiety w przeróżnych życiowych rolach. Oglądaliśmy na ekranach uosobienia anielskiej cierpliwości, osoby z twardym charakterem oraz postacie wyczerpane domowymi obowiązkami, które potrafiły zrobić z prozaicznych czynności prawdziwe widowisko. Część z nich skutecznie dyrygowała swoimi bliskimi, a reszta z trudem gasiła pożary wybuchające w ich domach. Odbiorcy zapałali ogromną sympatią do tych ciepłych, zabawnych, a nierzadko dziwacznych i mocno niedoskonałych kobiet. Prezentujemy słynne bohaterki z dużego i małego ekranu, na których wychowały się miliony fanów.

Niezapomniane matki z polskich seriali na czele z Barbarą Mostowiak i... Halinką Kiepską

Codzienność Halinki Kiepskiej z formatu "Świat według Kiepskich" przypominała niekończącą się udrękę. Mąż przesiadujący przed telewizorem oraz ciągłe kłótnie z sąsiadami stanowiły dla niej ogromne obciążenie psychiczne i fizyczne. Widzowie obdarzyli ją jednak szczerym uczuciem właśnie ze względu na ten nieustanny trud i życiową autentyczność. Sfrustrowana pielęgniarka stała się swoistym uosobieniem kobiety walczącej o przetrwanie domowników w całkowicie zwariowanym środowisku.

Barbara Mostowiak z produkcji "M jak miłość" szybko wyrosła na postać wykraczającą poza zwykłą telewizyjną rolę. Fani produkcji utożsamiali ją z domowym ciepłem oraz niesamowitą harmonią panującą w rodzinie z Grabiny mimo ciągłych kłopotów. Kobieta o niespożytych pokładach wyrozumiałości łączyła skłóconych krewnych w najtrudniejszych momentach. Ta charakterystyczna bohaterka nierozerwalnie kojarzy się z naszą telewizją i na jej losach wychowały się całe generacje.

Fabuła "Rodziny zastępczej" skupiała się na perypetiach pełnych humoru i mniejszych lub większych kryzysów, a centralną postacią pozostawała Anka Kwiatkowska. Matka perfekcyjnie organizowała życie licznej gromadce pociech i rozwiązywała problemy z godną podziwu cierpliwością. Publiczność doceniła w niej przede wszystkim zwyczajność i naturalność. Postać dawała odbiorcom upragnione poczucie bezpieczeństwa pomimo widocznych gołym okiem ludzkich słabości.

Postać Natalii Boskiej z "Rodzinki.pl" przypomina swoją postawą losy wielu współczesnych Polek. Bohaterka łączy karierę zawodową z wychowywaniem potomstwa i domowymi obowiązkami, rozpaczliwie poszukując momentu na relaks. Małgorzata Kożuchowska wykreowała bardzo wiarygodną oraz zabawną kobietę zmagającą się z codziennością. Aktorka w ogóle nie koloryzuje trudów macierzyństwa i właśnie ta szczerość przyciągała przed ekrany rzesze fanów.

Telewizyjna Solejukowa z hitowego "Rancza" musiała dbać o ogromną rodzinę i tolerować leniwego partnera, zachowując przy tym niebywałą klasę. Mieszkanka wsi chętnie sięgała po literaturę i potrafiła znaleźć logiczne wyjście z najbardziej absurdalnych sytuacji. Z biegiem czasu ta niesamowicie ciepła oraz rezolutna niewiasta stała się absolutną ulubienicą publiczności i jedną z najjaśniejszych gwiazd całego serialu.

Światowe sławy ekranu od Marge Simpson po Peggy Bundy

Marge Simpson od wielu lat stara się utrzymać w ryzach swoich animowanych bliskich. Mąż Homer oraz dzieci nieustannie wystawiają jej nerwy na próbę, lecz ona wciąż niezmiennie dowodzi całym tym zwariowanym gospodarstwem. Ikoniczna fryzura w niebieskim kolorze to jej znak rozpoznawczy, ale fani cenią ją najbardziej za gigantyczne serce oraz niekończące się pokłady opanowania.

Postać Lorelai z produkcji "Gilmore Girls" prezentowała zgoła odmienne podejście do kwestii rodzicielskich. Energiczna i nieustannie pijąca kawę kobieta traktowała swoją pociechę Rory bardziej w kategoriach kumplowskich niż tradycyjnych. Taka więź do dzisiaj uchodzi za absolutny fenomen w telewizyjnych formatach. Fani docenili jej rozbrajający humor oraz całkowity brak chęci bycia perfekcyjną we wszystkim co robi.

Złowieszczy wygląd Morticii Addams mógł sugerować powiązania z kinem grozy, chociaż w głębi duszy była ona kochającą matką. W mrocznej rzeczywistości tej specyficznej rodziny dziwactwa znajdowały się na porządku dziennym, a bohaterka zawsze pozwalała dzieciom na pełną swobodę. Ta elegancka i pełna sekretów kobieta do teraz uchodzi za niezwykle barwną i kultową przedstawicielkę popkultury.

Filmowa matka słynnego Forresta Gumpa nie pojawiała się na ekranie zbyt często, ale jej kultowe cytaty na stałe weszły do historii kinematografii. To ona uświadomiła chłopcu, że nigdy nie powinien czuć się gorszy od swoich rówieśników. Pełna życiowej mądrości rodzicielka zaskarbiła sobie serca kinomanów na całym globie i uchodzi za szalenie wzruszającą postać.

Trudno uznać Cersei z hitowej "Gry o tron" za idealny wzorzec wychowawczy, jednak jej miłość do własnego potomstwa nie podlegała żadnym dyskusjom. Królowa nie cofała się przed politycznymi spiskami i zbrojnymi konfliktami, aby tylko zapewnić swoim bliskim bezpieczeństwo. Jej bezwzględne podejście do ochrony rodziny wykreowało jedną z najpotężniejszych bohaterek w dziejach współczesnej telewizji.

W animacji "Iniemamocni" Helen Parr z powodzeniem łączyła ratowanie ludzkości z typowymi obowiązkami domowymi. Twórcy ze studia Pixar wykreowali postać wyczerpanej, ale szalenie zorganizowanej i postępowej kobiety. Publiczność szybko zauważyła w niej odbicie prawdziwych matek, zmagających się na co dzień z niemożliwymi do zrealizowania wyzwaniami w zaciszu własnych domów.

Telewizyjna Peggy Bundy omijała kuchnię szerokim łukiem i kompletnie nie interesowała się domowymi porządkami. Nadrabiała to jednak potężną fryzurą oraz niesamowicie ostrym dowcipem, którego nie dało się podrobić. Chociaż stanowiła zaprzeczenie typowej gospodyni, widzowie uwielbiali ją za ogromny dystans do rzeczywistości i specyficzne żarty z lat dziewięćdziesiątych.

Dlaczego pokochaliśmy nieidealne matki z popkultury?

Listę słynnych bohaterek można z łatwością poszerzyć chociażby o Molly Weasley ze świata czarodziejów, mamę samego Kevina czy Claire Dunphy z formatu "Współczesna rodzina". Twórcy filmowi od dekad udowadniają, że to właśnie te najmniej perfekcyjne postacie zapadają w pamięć najmocniej. Branża rozrywkowa ceni sobie kobiety z mocnym temperamentem, niezależnie od ich stopnia przemęczenia czy dziwactw. Słynne telewizyjne matki potężnie różniły się od siebie w kwestii charakterów, lecz zawsze łączyła je ogromna wiarygodność, której brakuje wyidealizowanym ludziom z reklam.

Mama to KRÓLOWA PRZYPAŁÓW?! Dzień Matki #EwelinaPyta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.