Quiz ortograficzny. Czy potrafisz zapisać wyrazy z "Ó" i "U"? Sprawdź swoją wiedzę z języka polskiego

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-09 15:32

Nie od dziś wiadomo, że polska ortografia potrafi spędzić sen z powiek. Dlatego też przygotowaliśmy quiz dedykowany wszystkim maniakom rodzimego języka. Tym razem chodzi o wyrazy z "Ó" i "U". Czy wiesz jak się je poprawnie pisze? Zmierz się z tym wyzwaniem.

Pisanie
Autor: zdj. ilustracyjne/ Pixabay.com

Quiz z polskiej ortografii. Wyrazy z "Ó" i "U"

Język polski, rzecz jasna, do najłatwiejszych języków na świecie zdecydowanie nie należy. Obcokrajowcy mają z nim problemy, my w sumie także. W końcu nie raz z pewnością pokonała nas ortografia. Czy to w szkole, czy w życiu dorosłym. Wyrazy z "Ó" oraz "U" mogą przyprawić, nomen omen, ból głowy. 

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Mogłoby się wydawać, że pisownia słów z tymi samogłoskami powinna być prosta. Nic bardziej mylnego. Często błędy popełniamy w sposób nieświadomy. Dlaczego? Wszystko przez wyjątki od przyjętych zasad. Dlatego warto sobie odświeżyć swoją wiedzę. Stąd postanowiliśmy stworzyć na naszej stronie kolejny ortograficzny quiz, w którym maksymalną liczbę punktów zdobędą tylko ci najbardziej uważni. 

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Rozwiąż nasz quiz:

Quiz z polskiej ortografii. Wyrazy z "Ó" i "U". Wiesz jak się je pisze?
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