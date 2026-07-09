Quiz z polskiej ortografii. Wyrazy z "Ó" i "U"
Język polski, rzecz jasna, do najłatwiejszych języków na świecie zdecydowanie nie należy. Obcokrajowcy mają z nim problemy, my w sumie także. W końcu nie raz z pewnością pokonała nas ortografia. Czy to w szkole, czy w życiu dorosłym. Wyrazy z "Ó" oraz "U" mogą przyprawić, nomen omen, ból głowy.
Mogłoby się wydawać, że pisownia słów z tymi samogłoskami powinna być prosta. Nic bardziej mylnego. Często błędy popełniamy w sposób nieświadomy. Dlaczego? Wszystko przez wyjątki od przyjętych zasad. Dlatego warto sobie odświeżyć swoją wiedzę. Stąd postanowiliśmy stworzyć na naszej stronie kolejny ortograficzny quiz, w którym maksymalną liczbę punktów zdobędą tylko ci najbardziej uważni.