Quiz z polskiej ortografii. Wyrazy z "Ó" i "U"

Język polski, rzecz jasna, do najłatwiejszych języków na świecie zdecydowanie nie należy. Obcokrajowcy mają z nim problemy, my w sumie także. W końcu nie raz z pewnością pokonała nas ortografia. Czy to w szkole, czy w życiu dorosłym. Wyrazy z "Ó" oraz "U" mogą przyprawić, nomen omen, ból głowy.

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Mogłoby się wydawać, że pisownia słów z tymi samogłoskami powinna być prosta. Nic bardziej mylnego. Często błędy popełniamy w sposób nieświadomy. Dlaczego? Wszystko przez wyjątki od przyjętych zasad. Dlatego warto sobie odświeżyć swoją wiedzę. Stąd postanowiliśmy stworzyć na naszej stronie kolejny ortograficzny quiz, w którym maksymalną liczbę punktów zdobędą tylko ci najbardziej uważni.

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Quiz z polskiej ortografii. Wyrazy z "Ó" i "U". Wiesz jak się je pisze? Pytanie 1 z 10 Tkanina, na której maluje się obrazy to... płótno płutno Następne pytanie