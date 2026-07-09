To cytat z Misia czy Rejsu? Sprawdź się w naszym quizie!

Nie da się ukryć, że Rejs i Miś to dwa kultowe polskie filmy z czasów PRL-u. Chociaż dzieli je ponad dziesięć lat, oba przeszły do historii. A to za sprawą chociażby świetnych cytatów, którymi w sumie posługujemy się po dziś dzień.

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Zanim przejdziemy do quizu, który przygotowaliśmy, omówmy po krótce dwa wspomniane filmy.

Rejs, w reżyserii Marka Piwowskiego, ukazał się w 1970 roku. Całość opowiada o statku osiadającym na mieliźnie (to symbol Polski). W trakcie tytułowego rejsu osobnik, który podaje się za instruktora kulturalno-oświatowego (w tej roli Stanisław Tym), podporządkowuje sobie pozostałych pasażerów. Warto wspomnieć, że to jeden z pierwszych polskich filmów, który został zrealizowany... metodą improwizacji.

Miś powstawał w momencie dość istotnych przemian społeczno-politycznych w naszym kraju. Nastąpiły one w końcu po wydarzeniach z sierpnia 1980. Nie da się ukryć, że Stanisław Bareja w humorystyczny sposób przedstawił w Misiu absurdy, które panowały w tamtych czasach. Za scenariusz odpowiadali: Bareja oraz Stanisław Tym, który zagrał w produkcji główną rolę. Jest to pierwsza część trylogii o Ryszardzie Ochódzkim, prezesie Klubu Sportowego "Tęcza".

Tak jak już zostało to wspomniane na początku: w obu filmach pojawia się mnóstwo genialnych cytatów, które cały czas pamiętamy. I używamy również na co dzień. Być może, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W naszym quizie wystarczy dopasować kwestię do odpowiedniego filmu, w którym padła. Dla fanów Rejsu i Misia z pewnością nie będzie to zbyt trudne zadanie. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy!

Sprawdź się w naszym quizie: