Michał Wiśniewski o Dawidzie Podsiadle. Muzyk wspomniał o Macieju Maleńczuku

Maciej Maleńczuk już jakiś czas temu dał się poznać jako osoba, która, delikatnie mówiąc, nie należy do grona fanów Dawida Podsiadło. Muzyk będąc gościem w programie Kuby Wojewódzkiego stwierdził, że według niego młodszy kolega po fachu absolutnie nie zasługuje na to, by grać i wyprzedawać stadiony i uznał, że ten tak naprawdę idzie na łatwiznę stawiając na taką formę koncertów, zamiast na trwające wiele tygodni - a nawet miesięcy - trasy koncertowe po Polsce. Podsiadło zdecydował się nawet ironicznie odpowiedzieć na słowa artysty, nie doczekał się już jednak komentarza.

Maleńczuk powrócił do tematu kilka miesięcy po pamiętnej wypowiedzi. Jako gość talk show "Mellina" w Esce ROCK, którego prowadzącym jest Marcin Meller, lider Homo Twist ponownie dał do zrozumienia, że nie przepada za Dawidem Podsiadło i wciąż nie rozumie, jak udaje mu się grać pełne stadiony. Muzyk zaznaczył przy tym, że nie odmawia jednak młodszemu koledze talentu, uznał jednak, że w takim razie powinien on tworzyć coś dużo ambitniejszego. Co ciekawe, Maciej Maleńczuk w tym samym programie wyznał, że dużo bardziej ceni sobie osobę i twórczość sanah.

Mellina - Maciej Maleńczuk o sanah i Podsiadło. Kogo nie jest w stanie słuchać?

Michał Wiśniewski o współczesnym rynku

Kolejno do tematu powrócił, także w eska-rockowej "Mellinie", Michał Wiśniewski. Muzyk był gościem jednego z odcinków talk show, gdzie wyznał, że od lat jest wielkim fanem Madonny, ale ceni także jej młodszą koleżankę po fachu, Lady Gagę. Muzyk otwarcie mówi dalej, że życzy jak najlepiej wszystkim młodym muzykom gdyż sam wie, że jego czas powoli przemija. Zapytany o to, co sądzi o takich nazwiskach jak właśnie Podsiadło, sanah czy też Taco Hemingway, którzy obecnie dominują rodzimy rynek i grają wyprzedane koncerty na największych polskich obiektach. Wiśniewski odpowiedział, że dla niego jest to coś wspaniałego, gdyż jego zespołowi także udawało się zapełniać stadiony.

Dalej lider Ich Troje opowiada, że naprawdę, szczerze cieszą go sukcesy młodszych artystów i artystek, a nawet jest z tego dumny. Jak mówi Wiśniewski, zupełnie nie rozumie podejścia właśnie Macieja Maleńczuka, zaznaczając jednak, że niezwykle mocno go ceni, choć domyśla się, że być może nie do końca udałoby się im dojść do porozumienia na wielu różnych płaszczyznach.

Oto najlepsze utwory Dawida Podsiadły:

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