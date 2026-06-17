Quiz na temat grunge'u. Dopasuj tytuł utworu do odpowiedniego zespołu z tzw. "Wielkiej Czwórki"

W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, w Stanach Zjednoczonych, narodził się grunge. Gatunek czerpiący z punk rocka czy heavy metalu. Po raz pierwszy określenie "grunge", w stosunku do muzycznej sceny w Seattle, użył Bruce Pavitt, współzałożyciel wytwórni Sup Pop. Scena ta rozwijała się właśnie dzięki wspomnianej niezalżenej wytwórni, która zaczęła promować lokalne zespoły, takie jak chociażby Mudhoney.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Grunge trafił do mainstreamu na początku kolejnej dekady. Momentem przełomowym był rok 1991, kiedy to na rynku ukazał się Nevermind, drugi studyjny album grupy Nirvana. Cały świat nagle zaczął się interesować sceną z Seattle. Rządziły nią cztery zespoły: wspomniana Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains oraz Soundgarden. Te grupy stały się ikonami i filarami tego gatunku. Ich wpływ na muzykę jest mierzalny do dziś. Na temat grunge'u właśnie przygotowaliśmy kolejny quiz.

Zadanie jest naprawdę banalnie proste: my podajemy tytuł utworu, a Wy musicie dopasować go do odpowiedniej grupy, która należy do tzw. "Wielkiej Czwórki Grunge'u". Prawdziwi fani brzmienia z Seattle nie powinni mieć większych problemów z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

Nasz quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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