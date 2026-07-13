Świat The Beatles oczami George'a Harrisona. Ukaże się wyjątkowy album fotograficzny

To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów The Beatles. W tym roku do księgarń trafi niezwykłe wydawnictwo zawierające archiwalne fotografie autorstwa George'a Harrisona. Album zatytułowany The Third Eye: Early Photographs ukaże się na rynku 8 października 2026 roku nakładem wydawnictwa Ebury Spotlight. Znajdzie się w niej ponad 200 fotografii wykonanych przez muzyka w latach 1963–1969.

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Warto wspomnieć, że większość z tych kadrów nigdy wcześniej nie była publikowana. Harrison chętnie dokumentował przez lata historię Beatlesów. Nad całym projektem czuwa Olivia Harrison, wdowa po muzyku, który odszedł z tego świata w listopadzie 2001 w wieku 58 lat.

Chcę pokazać ludziom, z unikalnej perspektywy fotograficznej George'a z wczesnych lat The Beatles, ten moment, w którym całe życie jest jeszcze przed tobą, pełne nieodkrytych możliwości – napisała Olivia Harrison w towarzyszącym albumowi eseju.

Wiadomo już, że w środku zobaczymy zdjęcia Wielkiej Czwórki z Liverpoolu, które zostały zrobione m.in. podczas ich pierwszej, historycznej wizyty w Stanach Zjednoczonych, a także w trakcie pobytu muzyków w indyjskim Rishikesh.

Wydawnictwu towarzyszyć będzie... premiera absolutnie nigdy wcześniej niesłyszanego, archiwalnego utworu legendarnego gitarzysty! 7-calowy winyl zostanie dodany do limitowanej edycji albumu. Książka zostanie oprawiona w tkaninę ze złotymi tłoczeniami i będzie zamknięta w specjalnie zaprojektowanym etui. Dodatkowo fani znajdą tam cztery unikalne odbitki zdjęć oraz podpisane i numerowane przez Olivię Harrison certyfikaty.

Nadchodzą cztery filmy o The Beatles

Formacja The Beatles doczeka się w niedalekiej przyszłości filmowej biografii w reżyserii Sama Mendesa. Nie da się ukryć, że cały projekt zostanie zrealizowany z ogromnym rozmachem. Powstaną bowiem cztery filmy. Każdy z nich będzie skupiał się na danym muzyku grupy. Reżyser zdradził, że całość ma być wręcz "teatralnym doświadczeniem". Wiadomo, że wszystkie filmy będą miały premierę w kwietniu 2028 roku.

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