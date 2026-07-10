Odpowiesz w quizie na 10 pytań z filmu "Jak rozpętałem drugą wojnę światową"? Czas odświeżyć pamięć!

Historia polskiej komedii sięga bardzo daleko wstecz. Jednym z kluczowych dla niej momentów z pewnością stały się lata 70. i 80., a jedną z ważniejszych produkcji do dziś pozostaje monumentalne dzieło Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Prace produkcyjne nad filmem rozpoczęły się już pod koniec lat 60., a na ich czele od samego początku stał Tadeusz Chmielewski. Okres zdjęciowy przypadł na 1969 rok, a fabuła wymagała od twórców poszukiwań przestrzeni, które mogłyby udawać różne części świata, w tym pustynię. Jak rozpętałem drugą wojnę światową miał swoją premierę 2 kwietnia 1970 roku i oryginalnie został zrealizowany jako czarno-biała produkcja. Przygody Franka Dolasa, w którego brawurowo wcielił się Marian Kociniak, który przekonany był o tym, iż doprowadził do wybuchu drugiej wojny światowej, natychmiast zyskały sympatię widzów i krytyków.

Wielka miłość Mariana Kociniaka. Historia z Koprem

"Jak rozpętałem drugą wojnę światową" - odpowiedz na pytania!

Produkcja weszła już do kanonu, a sceny z niej stały się wręcz gagami, które na zawsze weszły do rodzimej kultury. Jak dobrze pamiętasz tę kultową produkcję?

Rozwiąż quiz: