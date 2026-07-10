Kultowe polskie filmy i seriale dla dzieci i młodzieży z PRL-u. Przypomnij sobie te tytuły w quizie dla nostalgii!

W historii kina od dawna powstaje wyjątkowo dużo najróżniejszych filmów i seriali, które są przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Za najstarszą pełnowymiarową produkcję, przeznaczoną dla najmłodszych widzów uznaje się, dziś legendarną, animację Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, którą wyemitowano w 1937 roku. Z czasem tego typu filmów, bajek, ale także seriali oraz programów telewizyjnych, skierowanych do dzieci pojawiać się zaczęło na całym świecie coraz więcej.

Nie inaczej było także w Polsce. Już w latach 50. powstawały produkcje, skierowane do najmłodszych. Jedną z pierwszych jest Awantura o Basię, która miała swoją premierę w listopadzie 1959 roku. Film, nakręcony na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego o tym samym tytule, uznawany jest już dziś za kultowy.

„PRL. Artyści niesforni” autorstwa Sławomira Kopra

Sprawdź w quizie, czy pamiętasz polskie filmy i seriale dla najmłodszych z dawnych lat!

Tych produkcji, także w latach 60., 70., oraz 80., czyli w okresie PRL-u powstawało naprawdę dużo i mamy tu na myśli tak filmy kinowe i telewizyjne, jak i seriale. Czy pamiętasz te najsłynniejsze rodzime tytuły, które były kierowane dawniej do tej najmłodszej widowni? Przekonaj się o tym w naszym quizie!