KALEO zagra w Polsce w 2027 roku! Zespół zawita do Warszawy

Informacja o europejskiej trasie pojawiła się tuż po rozpoczęciu obszernego tournée Way Down We Go Tour po Ameryce Północnej, które wystartowało 27 czerwca koncertem w The Novo w Los Angeles. Tego lata do KALEO dołączą wyjątkowi goście: Dawes, Darren Kiely, Geoffroy, Vincent Lima, Dogpark oraz czterokrotnie nominowana do nagrody GRAMMY wokalistka i autorka piosenek Elle King.

Trasa poprowadzi zespół wzdłuż zachodniego wybrzeża USA, przez Góry Skaliste, następnie przez Środkowy Zachód i Kanadę, by zakończyć się na wschodnim wybrzeżu w sierpniu. Wśród najważniejszych przystanków znalazły się legendarne Red Rocks w Kolorado, Pier 17 w Nowym Jorku oraz The Pinnacle w Nashville.

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KALEO w Polsce w 2027 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

19 marca 2027

COS Torwar, Warszawa

BILETY: Bilety na europejską i brytyjską część trasy Way Down We Go Tour trafią do sprzedaży w piątek, 3 lipca o godz. 10:00 czasu lokalnego. Przedsprzedaż dla fanów oraz osób, które zamówiły album w przedsprzedaży rozpocznie się w środę, 1 lipca o godz. 10:00 czasu lokalnego. Więcej informacji na temat trasy dostępnych jest na oficjalnej stronie zespołu.

MASTERCARD: Posiadacze kart Mastercard Banku Pekao S.A. zyskują wyjątkowy dostęp do biletów w przedsprzedaży Mastercard w Polsce. Przedsprzedaż Mastercard potrwa od środy, 1 lipca od godz. 10:00 do piątku, 3 lipca do godz. 9:00. Dodatkowo od piątku, 3 lipca od godz. 10:00 dostępne będą bilety preferencyjne na jedne z najlepszych miejsc.

12 czerwca zespół wydał długo wyczekiwaną jubileuszową edycję “A/B (Deluxe Anniversary Edition)” na podwójnym winylu, dostępną pod nakładem Rhino Records.

Album upamiętnia przełomowe wydawnictwo zespołu, z którego pochodzą takie utwory jak "All The Pretty Girls", "No Good" oraz światowy hit "Way Down We Go". Ten ostatni zgromadził niemal 4 miliardy odtworzeń i został wykorzystany w ponad 3 milionach filmów na TikToku, stając się jednym z najbardziej wiralowych utworów w historii platformy.

Oprócz cyfrowej edycji deluxe, zespół przygotował limitowane wydanie 2LP, zawierające oryginalny album, wcześniej niepublikowane nagrania oraz kultowe koncertowe wykonania swoich utworów.

Jubileuszowe wydanie 2LP przynosi również debiut winylowy akustycznej wersji "Way Down We Go (Stripped)", utwór "Up In The Sky", który wcześniej ukazał się wyłącznie w Islandii, a także premierę nowej interpretacji klasyka zespołu - "Still No Good". Nowemu wykonaniu towarzyszy teledysk nakręcony w United Record Pressing, czyli w tym samym miejscu, gdzie powstał oryginalny klip do "No Good". Materiał zamienia kameralną sesję studyjną na żywo w refleksję nad upływem czasu, rozwojem artystycznym i muzycznym dziedzictwem zespołu. "Still No Good" to pełne nostalgii spojrzenie na jeden z najbardziej ekscytujących okresów w historii KALEO, wzbogacone o doświadczenie zdobyte przez lata.

O artyście

Pochodzący z Mosfellsbær, niewielkiego miasta na obrzeżach Reykjavíku w Islandii, zespół KALEO powstał w 2012 roku z inicjatywy grupy przyjaciół z dzieciństwa. Skład tworzą: JJ Julius Son (wokal, gitara), David Antonsson (perkusja), Daniel Kristjansson (gitara basowa) oraz Rubin Pollock (gitara).

Od czasu debiutu zespół odniósł międzynarodowy sukces, gromadząc ponad 6 miliardów odtworzeń swoich utworów na całym świecie oraz zdobywając ponad 70 złotych, platynowych i diamentowych certyfikatów w różnych krajach. KALEO ma na koncie liczne wyprzedane koncerty jako headliner oraz występy na prestiżowych festiwalach, takich jak Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo i wielu innych.

KALEO należy również do grona zespołów, których muzyka jest najczęściej wykorzystywana w filmach, serialach i innych produkcjach audiowizualnych. Ich utwory pojawiły się m.in. w serialach Yellowstone, The Morning Show, Law & Order, Grey's Anatomy oraz Suits, a także w grach EA Sports, takich jak Madden NFL, NHL i FIFA. Muzyka zespołu towarzyszyła również niezliczonym kampaniom reklamowym oraz materiałom promocyjnym praktycznie wszystkich największych profesjonalnych lig sportowych na świecie.

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