Legenda elektroniki wraca do Polski na trzy koncerty. Jean-Michel Jarre świętuje 50-lecie i wydaje nowy album

Jean-Michel Jarre wraca do Polski! Legenda zagra aż trzy koncerty

21.09.2027 – Spodek, Katowice

22.09.2027 – Atlas Arena, Łódź

24.09.2027 – ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

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Wyjątkowa trasa z okazji 50-lecia kultowego albumu

Podróż w czasie i nowa era eksperymentów

Bilety na koncerty Jeana-Michela Jarre'a. Kiedy startuje sprzedaż?

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To wielka gratka dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej!, jeden z pionierów gatunku, ogłosił wielki powrót na scenę. Artysta wyruszy w międzynarodową trasę koncertową, w ramach której już w przyszłym roku odwiedzi Polskę i zagra aż trzy koncerty. Wydarzenia odbędą się jesienią 2027 roku w największych halach widowiskowych w kraju. Fani będą mogli zobaczyć i usłyszeć legendarnego muzyka w następujących miastach:Trasa koncertowa "OXYGENE & BEYOND" ma wyjątkowy charakter. Została zorganizowana z okazji, który na zawsze zmienił oblicze muzyki i pomógł spopularyzować elektronikę na całym świecie. To właśnie utwory z tej kultowej płyty będą stanowić trzon nadchodzących występów. To jednak nie wszystko. Jean-Michel Jarre zapowiedział, że podczas koncertów zaprezentuje także materiał z. Jego premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku, a więc tuż przed startem europejskiego tournée. Szykuje się więc prawdziwa muzyczna uczta, łącząca klasykę z nowościami.Organizatorzy zapowiadają, że trasa "OXYGENE & BEYOND" będzie dla widzów czymś więcej niż tylko koncertem. Opisują ją jako, a także wyprawę w zupełnie nową erę jego twórczych eksperymentów. Fani mogą więc liczyć na spektakularne widowisko, które poruszy wszystkie zmysły. Zanim jednak artysta wyruszy w trasę, przygotował dla swoich słuchaczy jeszcze jedną niespodziankę. Jużnakładem BMG ukaże się specjalna, jubileuszowa edycja albumu "Oxygene", wydana z okazji jego 50-lecia.Fani, którzy chcą zobaczyć legendarnego artystę na żywo, muszą się spieszyć. Sprzedaż biletów rusza już za chwilę. Przedsprzedaż na stronie artysty rozpocznie się w czwartek, 22 października, o godzinie 10:00. Godzinę później, o 11:00, wystartuje przedsprzedaż dla klientów Mastercard Pekao, a o 12:00 – przedsprzedaż w serwisie Ticketmaster.rozpocznie się w piątek, 23 października, o godzinie 11:00 na stronie