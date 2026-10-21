Legenda elektroniki wraca do Polski na trzy koncerty. Jean-Michel Jarre świętuje 50-lecie i wydaje nowy album

Jean-Michel Jarre wraca do Polski! Legenda zagra aż trzy koncerty
To wielka gratka dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej! Jean-Michel Jarre
, jeden z pionierów gatunku, ogłosił wielki powrót na scenę. Artysta wyruszy w międzynarodową trasę koncertową "OXYGENE & BEYOND"
, w ramach której już w przyszłym roku odwiedzi Polskę i zagra aż trzy koncerty.
Wydarzenia odbędą się jesienią 2027 roku w największych halach widowiskowych w kraju. Fani będą mogli zobaczyć i usłyszeć legendarnego muzyka w następujących miastach:
- 21.09.2027 – Spodek, Katowice
- 22.09.2027 – Atlas Arena, Łódź
- 24.09.2027 – ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot
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Wyjątkowa trasa z okazji 50-lecia kultowego albumu
Trasa koncertowa "OXYGENE & BEYOND" ma wyjątkowy charakter. Została zorganizowana z okazji 50-lecia premiery albumu "Oxygene"
, który na zawsze zmienił oblicze muzyki i pomógł spopularyzować elektronikę na całym świecie. To właśnie utwory z tej kultowej płyty będą stanowić trzon nadchodzących występów.
To jednak nie wszystko. Jean-Michel Jarre zapowiedział, że podczas koncertów zaprezentuje także materiał z zupełnie nowego albumu
. Jego premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku, a więc tuż przed startem europejskiego tournée. Szykuje się więc prawdziwa muzyczna uczta, łącząca klasykę z nowościami.
Podróż w czasie i nowa era eksperymentów
Organizatorzy zapowiadają, że trasa "OXYGENE & BEYOND" będzie dla widzów czymś więcej niż tylko koncertem. Opisują ją jako niezwykłą podróż przez przestrzeń i czas artysty
, a także wyprawę w zupełnie nową erę jego twórczych eksperymentów. Fani mogą więc liczyć na spektakularne widowisko, które poruszy wszystkie zmysły.
Zanim jednak artysta wyruszy w trasę, przygotował dla swoich słuchaczy jeszcze jedną niespodziankę. Już 20 listopada
nakładem BMG ukaże się specjalna, jubileuszowa edycja albumu "Oxygene", wydana z okazji jego 50-lecia.
Bilety na koncerty Jeana-Michela Jarre'a. Kiedy startuje sprzedaż?
Fani, którzy chcą zobaczyć legendarnego artystę na żywo, muszą się spieszyć. Sprzedaż biletów rusza już za chwilę. Przedsprzedaż na stronie artysty rozpocznie się w czwartek, 22 października, o godzinie 10:00.
Godzinę później, o 11:00, wystartuje przedsprzedaż dla klientów Mastercard Pekao, a o 12:00 – przedsprzedaż w serwisie Ticketmaster. Ogólna sprzedaż biletów
rozpocznie się w piątek, 23 października, o godzinie 11:00 na stronie www.LiveNation.pl
.
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