Jean-Michel Jarre zapowiada wielki powrót. Jego kultowa płyta powstała w zwykłej kuchni

Pół wieku od rewolucji. Album nagrany w kuchni powraca w nowej odsłonie

To historia, która brzmi jak scenariusz filmowy. Płyta, która zdefiniowała muzykę elektroniczną i sprzedała się w ponad 18 milionach egzemplarzy, powstała w… dawnej kuchni paryskiego mieszkania. Teraz, po pięciu dekadach, ikoniczny album „Oxygène” Jeana-Michela Jarre’a wraca w specjalnej, jubileuszowej edycji, która ma zachwycić zarówno starych fanów, jak i nowe pokolenia słuchaczy.

Premiera wyjątkowego wydawnictwa zaplanowana jest na 27 listopada 2026 roku. To niezwykła okazja, by na nowo odkryć dźwięki, które na zawsze zmieniły muzyczny krajobraz. Wszystko zaczęło się w 1976 roku, gdy artysta, korzystając z ośmiościeżkowego magnetofonu i własnoręcznie zbudowanego miksera, stworzył dzieło, które wyniosło elektronikę z podziemia do mainstreamu.

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Nowe brzmienie i hołd dla oryginału

Sercem jubileuszowej reedycji jest nowy, zremasterowany miks stereo, który powstał na bazie oryginalnych taśm. Jak podkreśla sam Jean-Michel Jarre, celem nie była zmiana, a jedynie przywrócenie pełni dynamiki i charakteru nagrania, które powstało w analogowym świecie. Fani mogą liczyć na prawdziwą ucztę, bo album ukaże się w wielu formatach.

Wśród nich znajdą się czarny winyl 180g, limitowany kolorowy eco-winyl, płyta CD oraz edycja cyfrowa. Prawdziwym rarytasem będzie jednak kolekcjonerska wersja deluxe na płycie Blu-ray, która po raz pierwszy w historii zaprezentuje „Oxygène” w formacie Dolby Atmos. Oprócz tego wydawnictwo będzie zawierać nowy miks 5.1 i materiały archiwalne.

„Dźwięk miał szczególną głębię i własne życie”

Artysta wspomina, że praca z analogowymi instrumentami i taśmą dawała wyjątkowe efekty, które trudno odtworzyć w cyfrowym świecie. „W przypadku tej jubileuszowej edycji wróciliśmy do oryginalnych taśm z zamiarem zachowania tego charakteru, a nie jego zmiany” – wyjaśnia Jean-Michel Jarre. Tę wyjątkowość doceniają też inni artyści, którzy podzielili się swoimi refleksjami na temat płyty.

„Uważam że wraz z Oxygene Jean-Michel Jarre stworzył coś, co nadal jest dyskretnie radykalne, ponieważ ta muzyka stworzona jest przez uczucie, a nie technologię. Syntezatory potrafią tu wyrazić coś bardzo ludzkiego” – mówi artystka muzyki elektronicznej Kelly Lee Owens. Z kolei Solomun dodaje: „Prawie pięćdziesiąt lat później nagranie wciąż brzmi tak, jakby nie należało do żadnego konkretnego rocznika, ponieważ nigdy nie zostało zbudowane na chwilowym trendzie”.

To nie koniec niespodzianek

Wydanie rocznicowej edycji „Oxygène” to początek szerszej współpracy artysty z firmą BMG, która obejmie jego dotychczasowy katalog i przyszłe projekty. Jak się okazuje, Jarre już pracuje w studiu nad nową muzyką, a szczegóły mają zostać ogłoszone wkrótce. Zanim to jednak nastąpi, muzyk pojawi się jako Gość Honorowy na festiwalu Amsterdam Dance Event.

21 października zagra tam wyprzedany koncert „OXYGENE & BEYOND: A SONIC JOURNEY CELEBRATING 30 YEARS OF ADE” i weźmie udział w panelach dyskusyjnych o przyszłości muzyki elektronicznej. Dodatkowo, 29 października, ukaże się książka „MACHINES: A HISTORY OF ELECTRONIC MUSIC”, prezentująca unikalną kolekcję instrumentów Jarre’a. To będzie bez wątpienia intensywny czas dla ikony elektroniki.