Carlos Santana wraca do Polski w 2027 roku! Gitarzysta ogłosił wielką trasę

Santana wraca do Polski. Ogłosił wielką trasę koncertową

To wiadomość, na którą czekało wielu fanów! Carlos Santana, legendarny gitarzysta i członek Rock and Roll Hall of Fame, ponownie zagra w Polsce. Artysta ogłosił światową trasę „Planet of Free Will Global Tour 2027”, w ramach której latem przyszłego roku odwiedzi Kraków. Szykuje się wieczór pełen energetycznych brzmień i kultowych przebojów.

Jeden z najwybitniejszych muzyków w historii rocka wystąpi 24 lipca 2027 roku w TAURON Arenie Kraków. Koncert w Polsce będzie częścią europejskiego etapu trasy, która rozpocznie się 30 czerwca w londyńskiej O2 Arenie. Oprócz Polski, Santana wraz z zespołem zagra także we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Austrii, Czechach, Norwegii i Finlandii.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

„Mamy moc wyboru jedności zamiast podziałów”

Nowa trasa koncertowa to dla artysty coś więcej niż tylko seria występów. Carlos Santana podkreśla, że przyświeca jej głębsze przesłanie, którym chce podzielić się z publicznością na całym świecie. Jak sam wyjaśnia, jego celem jest budzenie świadomości i przypominanie o sile wolnej woli.

„Naszą intencją, motywacją i celem jest budzenie głębszej świadomości, że żyjemy na Planecie Wolnej Woli i że każdy z nas ma moc wyboru jedności zamiast podziałów, harmonii zamiast konfliktów oraz miłości zamiast strachu” – mówi Carlos Santana. Artysta dodaje, że muzyka jest dla niego narzędziem do przekazywania tych wartości. „Na każdym koncercie Santany, poprzez każdą zagraną nutę, przekazujemy i dzielimy się poczuciem jedności, harmonii i wspólnoty. Przypominamy wszystkim, że mamy wolną wolę, by wybierać wyższy poziom świadomości i żyć dla wspólnego dobra” – podkreśla.

Prawdziwa gratka dla fanów. Co usłyszymy na koncercie?

Podczas nadchodzącej trasy fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej podróży przez ponad pięć dekad twórczości gitarzysty. Artysta zapowiada, że na scenie wybrzmią jego największe przeboje – od przełomowego albumu „Abraxas” aż po utwory ze światowego fenomenu, jakim była płyta „Supernatural”. Każdy koncert ma być pełen pasji i duchowej intensywności, które od lat definiują niepowtarzalne brzmienie Santany.

Od ponad pół wieku Carlos Santana jest pionierem łączącym w swojej muzyce brzmienia afro-latynoskie, blues i rock. Jego twórczość przekracza granice gatunków i pokoleń, a charakterystyczny styl gry na gitarze stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki.

Rusza sprzedaż biletów. Jak zdobyć wejściówki?

Fani, którzy chcą zobaczyć legendarnego muzyka na żywo, muszą się pospieszyć. Przedsprzedaż biletów dla fanów rozpocznie się już we wtorek, 27 października. Z kolei w środę, 28 października, o godz. 12:00 wystartuje przedsprzedaż dla posiadaczy kart Mastercard Banku Pekao S.A., która potrwa do piątku, 30 października, do godz. 11:00.

Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 30 października, na stronie Santana.com. Tego samego dnia od godz. 12:00 dostępne będą także bilety preferencyjne na najlepsze miejsca. Organizatorzy przygotowali również specjalne pakiety VIP, które obejmą m.in. bilety premium, ekskluzywne gadżety oraz kolekcjonerskie identyfikatory.