Tony Iommi powrócił w wielkim stylu. Nowy utwór ma już 2,5 mln odsłuchań

Tony Iommi powraca z nową płytą. Jego singiel to już hit

Tony Iommi, założyciel legendarnego Black Sabbath, z wielkim impetem wraca na scenę muzyczną. Artysta ogłosił właśnie premierę swojego nowego albumu studyjnego „From The Dark”, a pierwszy utwór zapowiadający wydawnictwo już podbija świat. Singiel ‘World Alone’, który ukazał się 29 lipca, robi furorę wśród słuchaczy. Kawałek zgromadził już 2,5 miliona odsłuchań i trafił do stacji radiowych na całym świecie. To potężna, rockowa kompozycja, napędzana charakterystyczną dla Iommiego falą gitarowych riffów i brawurowych solówek. Całość uzupełnia dynamiczna sekcja rytmiczna oraz mocny wokal norweskiego artysty Jorna Lande.

Tony Iommi palce| ESKA Rock Człowiek z Metalu Shor

Teledysk w świecie gry wideo

Promocji singla towarzyszy niezwykły teledysk, który przenosi widzów do retrofuturystycznego i dystopijnego uniwersum. Jego główny bohater, nazwany The Believer, trafia do wirtualnej rzeczywistości, by niczym w grze wideo walczyć o życie i szukać zbawienia. W tym tygodniu Tony Iommi uchylił rąbka tajemnicy i udostępnił materiał pokazujący kulisy powstawania tego filmowego obrazu. Co więcej, 4 września 2026 do sprzedaży trafia limitowana edycja 7-calowego singla. To prawdziwa gratka dla kolekcjonerów – na stronie B znalazła się ekskluzywna wersja instrumentalna utworu, a całość zapakowano w luksusową, foliowaną okładkę.

Oto ekipa, która stworzyła „From The Dark”

Na nowym albumie Tony’emu Iommiemu towarzyszy starannie dobrany skład. Za mikrofonem stanął Jorn Lande, który jest również współautorem wszystkich kompozycji. Na gitarze basowej zagrała Becky Baldwin, a za perkusją zasiadł Karl Brazil. Płytę współprodukował sam Tony Iommi oraz jego wieloletni partner twórczy, Mike Exeter, który odpowiadał również za realizację dźwięku i współkomponowanie materiału.

Luksusowe wydania dla kolekcjonerów

Album „From The Dark” ukaże się w kilku formatach, które z pewnością zachwycą największych fanów artysty. Przygotowano luksusowe edycje winylowe (tłoczone na 45 RPM) w rozkładanej okładce z charakterystycznym wycięciem w kształcie krzyża Tony’ego. Płyty będą dostępne w kilku wariantach kolorystycznych. Wydawnictwo pojawi się także na CD, w tym w limitowanej wersji media book z 32-stronicową książeczką i dwoma bonusowymi utworami: „Scent Of Dark” oraz „Deified”.

Lista utworów „From The Dark”:

1. Over The Violent Sun 2. Black Times 3. World Alone 4. Beyond The Dead 5. Stormwatcher 6. Death Wake 7. Return Of The Arbalist 8. Legacy

Bonusy w edycji Deluxe CD:

9. Scent Of Dark 10. Deified

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