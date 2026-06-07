The White Stripes udawali rodzeństwo przez lata. Prawda o Jacku i Meg White była zupełnie inna

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rodzeństwo z Detroit, które nim nie było. Historia małżeństwa Jacka i Meg White

Kiedy zespół The White Stripes zaczął zdobywać popularność na przełomie wieków, Jack White konsekwentnie przedstawiał Meg jako swoją młodszą siostrę. Opowieść o dwójce rodzeństwa z Detroit, którzy wspólnie grają surowego bluesa i rocka, idealnie pasowała do ich minimalistycznego wizerunku. Prawda była jednak zupełnie inna i znacznie mniej niewinna. John Anthony Gillis (późniejszy Jack White) oraz Megan Martha White poznali się w połowie lat 90. w barze Memphis Smoke, gdzie Meg pracowała jako barmanka. Szybko połączyło ich uczucie, które sformalizowali 21 września 1996 roku.

Co ciekawe, to właśnie wtedy Jack zdecydował się na nietypowy krok i przyjął nazwisko żony, stając się oficjalnie Jackiem Whitem. Para zaczęła wspólnie muzykować, a swój pierwszy koncert zagrali 14 lipca 1997 roku w klubie Gold Dollar. Choć na scenie wyglądali na zgrany duet, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Oficjalnie rozwiedli się 24 marca 2000 roku, czyli zaledwie rok przed wydaniem przełomowej płyty "White Blood Cells", która zrobiła z nich światowe gwiazdy. Oznacza to, że przez większość czasu trwania swojej największej sławy, Jack i Meg nie byli rodzeństwem, lecz byłym małżeństwem.

Ucieczka przed plotkami i "syndromem Fleetwood Mac". Dlaczego Jack White postawił na kłamstwo?

Decyzja o okłamywaniu mediów nie była przypadkowym żartem, ale przemyślaną strategią Jacka White’a. Lider zespołu panicznie bał się, że prasa muzyczna zamiast oceniać ich utwory, zacznie prześwietlać ich życie prywatne. Chciał uniknąć losu zespołów takich jak Fleetwood Mac, gdzie wewnętrzne dramaty i rozstania członków grupy stawały się ważniejsze niż sama muzyka. Jack uważał, że informacja o rozwodzie zdominowałaby każdy wywiad, a dziennikarze szukaliby w tekstach piosenek ukrytych żalów do byłej żony.

Kiedy widzisz zespół składający się z dwóch osób, męża i żony albo chłopaka i dziewczyny, myślisz: Aha, rozumiem. Kiedy są bratem i siostrą, myślisz: O, to interesujące. Zaczynasz zwracać uwagę na muzykę, a nie na ich pożycie – stwierdził Jack White w trakcie rozmowy z magazynem Rolling Stone w 2005 roku

Mistyfikacja miała jeszcze jeden cel – ochronę samej Meg White. Perkusistka była osobą niezwykle wycofaną, nieśmiałą i borykała się z silnymi stanami lękowymi. Jack wiedział, że rola "młodszej siostry" zdejmie z niej ciężar bolesnych pytań o rozpad związku i pozwoli jej bezpieczniej funkcjonować w brutalnym świecie show-biznesu. Dzięki temu Meg mogła pozostać w cieniu, skupiając się wyłącznie na wybijaniu rytmu na swojej czerwonej perkusji.

Dziennikarskie śledztwo w aktach sądowych. Tak świat dowiedział się o rozwodzie muzyków

Kłamstwo The White Stripes było tak dobrze skonstruowane, że wielu ludzi dawało się na nie nabrać ze względu na fizyczne podobieństwo muzyków. Oboje mieli bladą cerę, ciemne włosy i podobne rysy twarzy. Jednak w 2001 roku prawda w końcu wyszła na jaw. Brian McCollum, dziennikarz "Detroit Free Press", zaczął podejrzewać, że historia o rodzeństwie jest niespójna. Postanowił sprawdzić publiczne archiwa sądu w hrabstwie Oakland w stanie Michigan, gdzie bez trudu odnalazł akty małżeństwa i dokumenty rozwodowe pary.

Publikacja tych dokumentów wywołała spore zamieszanie, ale Jack White ani myślał przepraszać za wprowadzenie fanów w błąd. Wręcz przeciwnie – lider grupy zignorował dowody papierowe i dalej brnął w zaparte. Podczas koncertów i w programach telewizyjnych, jak chociażby w MTV, wciąż przedstawiał Meg jako swoją siostrę. Uznał, że artystyczna rzeczywistość, którą stworzyli, jest ważniejsza niż urzędowe dokumenty. Ta uparta postawa sprawiła, że kłamstwo o rodzeństwie stało się nieodłącznym elementem mitologii zespołu, a fani zaczęli traktować je jako rodzaj Performance’u.

Czerwony, biały i czarny. Jak mistyfikacja dopełniła artystyczną wizję zespołu

Relacja brat-siostra idealnie współgrała z rygorystyczną estetyką, którą Jack narzucił formacji. Zespół używał tylko trzech kolorów: czerwonego, białego i czarnego, a ich świat miał przypominać dziecięcą krainę pełną miętowych cukierków. Gdyby piosenki takie jak "We’re Going to Be Friends" śpiewało byłe małżeństwo, ich wydźwięk mógłby wydawać się cyniczny lub mroczny. Jako rodzeństwo, Jack i Meg mogli pozwolić sobie na aurę niewinności i prostoty, która stała się ich znakiem rozpoznawczym.

Co ciekawe, duet podtrzymywał tę iluzję do samego końca. Nawet gdy 2 lutego 2011 roku ogłosili oficjalne zakończenie działalności, w oświadczeniu wydanym przez wytwórnię Third Man Records nie padły słowa o rozwodzie czy dawnych relacjach małżeńskich. Napisano jedynie o chęci zachowania tego, co w zespole było wyjątkowe. Do dziś dla wielu fanów rocka Jack i Meg White pozostają najbardziej znanym "rodzeństwem" w historii muzyki, mimo że na papierze byli dla siebie zupełnie kimś innym.