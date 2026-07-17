Co tam w środku gra? System Of A Down

System Of A Down zagrają 18 i 19 lipca 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Fani mogą spodziewać się nie tylko długiej listy przebojów, ale też koncertu, podczas którego reakcje publiczności stają się niemal równie ważne jak to, co dzieje się na scenie.

Wystarczy spojrzeć na najnowsze występy grupy w Europie. Podczas lipcowego koncertu na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie ogromne circle pity zaczęły tworzyć się jeszcze przed najmocniejszą częścią występu. Gdy zespół rozpoczął „B.Y.O.B.”, cała płyta zamieniła się w falujące morze ludzi. Podczas „Toxicity” widzowie utworzyli kilka potężnych kręgów jednocześnie, a finałowe „Sugar” podtrzymało ruch tłumu aż do ostatniego riffu.

„B.Y.O.B.” i moment, w którym koncert naprawdę wybucha

System Of A Down nie potrzebują długiego rozbiegu. Ich setlisty są zwykle wypełnione krótkimi, gwałtownymi utworami, pomiędzy którymi muzycy pozostawiają niewiele czasu na odpoczynek. Jednym z pierwszych prawdziwych testów dla publiczności bywa „B.Y.O.B.”. Piosenka zaczyna się gitarowym atakiem, później gwałtownie zwalnia, by po chwili ponownie eksplodować. Te nagłe zmiany są właściwie gotową instrukcją dla tłumu: bieg, skok, zatrzymanie, wspólny refren i kolejny wybuch energii.

Podczas londyńskiego koncertu w lipcu 2026 roku właśnie pierwsze dźwięki „B.Y.O.B.” wywołały na płycie stadionu natychmiastową erupcję. Recenzenci opisywali publiczność jako nieustannie poruszającą się masę, która od początku utworu aż po finałowe „Sugar” praktycznie nie przestawała skakać, tańczyć i wpadać w kolejne młyny. Nie jest to przypadek. „B.Y.O.B.” łączy wszystko, czego potrzebuje wielki koncertowy hymn System Of A Down: szybkie tempo, polityczny gniew, absurdalnie chwytliwy refren i momenty, w których Serj Tankian oraz Daron Malakian prowadzą ze sobą niemal teatralny dialog.

Kiedy tysiące osób wykrzykują jednocześnie pytanie o to, dlaczego to biedni wysyłani są na wojnę, stadionowe szaleństwo przestaje być wyłącznie zabawą. Wciąż słychać sens słów, nawet jeżeli pod sceną właśnie otwiera się kolejny mosh pit.

„Chop Suey!” zamienia stadion w największy chór

Są piosenki, których publiczność nie potrzebuje rozpoznawać po refrenie. Wystarczy pierwszy dźwięk. „Chop Suey!” należy do tej kategorii. Kiedy Daron Malakian zaczyna grać charakterystyczne otwarcie, tysiące telefonów podnoszą się niemal jednocześnie. Część osób szykuje się do skakania, inni obejmują znajomych, a jeszcze inni próbują złapać oddech przed jednym z najbardziej intensywnych wspólnych śpiewów wieczoru.

Ten utwór działa na kilku poziomach. Zwrotki są szybkie, poszarpane i wymagają niemal rapowej precyzji. Refren można wykrzyczeć z całych sił. Później przychodzi nagłe wyciszenie i fragment, który stadion śpiewa chóralnie, często zagłuszając samego Serja Tankiana. Podczas najnowszego koncertu w Londynie pojawienie się „Chop Suey!” mniej więcej w dwóch trzecich występu wywołało jedną z najbardziej gwałtownych reakcji całego wieczoru. Recenzje opisywały ten moment jako kompletny wybuch euforii, choć wcześniej publiczność zdążyła już przeżyć kilkanaście bardzo intensywnych utworów.

To chyba najlepszy dowód na niezwykłą siłę tej piosenki. „Chop Suey!” nie jest już tylko przebojem System Of A Down. Stało się rytuałem. Każdy wie, kiedy należy skoczyć, kiedy krzyczeć i kiedy pozwolić, by głosy tysięcy ludzi połączyły się w jedną melodię.

Przy „Toxicity” otwierają się największe circle pity

Mosh pit i circle pit nie oznaczają dokładnie tego samego. W klasycznym mosh picie ludzie poruszają się w pozornie chaotyczny sposób, zderzają się ramionami, podskakują i zmieniają kierunki. Circle pit jest bardziej uporządkowany. Publiczność otwiera pusty krąg, a następnie zaczyna biec wokół jego środka. Naukowcy analizujący zachowanie ludzi podczas metalowych koncertów porównali ruch w mosh picie do nieuporządkowanego ruchu cząsteczek gazu, natomiast circle pit do uporządkowanego wiru. Choć dla osoby patrzącej z boku oba zjawiska mogą wyglądać jak kompletny chaos, kierują się nieco inną dynamiką.

W przypadku System Of A Down utworem najczęściej kojarzonym z ogromnymi circle pitami jest „Toxicity”. Daron Malakian regularnie zachęca publiczność, aby zaczęła poruszać się w kółko. Nie trzeba długo czekać na reakcję. Podczas koncertu w Londynie w 2026 roku na płycie otworzyło się jednocześnie co najmniej kilka wielkich kręgów. Circle pit miał rozciągać się niemal przez całą długość stadionowej publiczności. Podobne obrazy pojawiały się wcześniej podczas koncertów zespołu w Amsterdamie, Kolonii, Francji i Ameryce Południowej.

„Toxicity” idealnie nadaje się do takiej reakcji. Zwrotki budują napięcie, perkusja Johna Dolmayana prowadzi tłum coraz szybciej, a refren przynosi gwałtowne uwolnienie energii. Potem następuje charakterystyczne zwolnienie i kolejny atak. To muzyczny wir, który na koncercie niemal automatycznie zamienia się w prawdziwy wir ludzi.

„Sugar” to finał, po którym nikt nie zostaje spokojny

Jeżeli „Toxicity” otwiera wielkie circle pity, „Sugar” często jest momentem, w którym zostaje wykorzystana ostatnia porcja energii. To jeden z najstarszych i najbardziej nieprzewidywalnych utworów System Of A Down. Serj Tankian przechodzi od szeptu do krzyku, tekst brzmi jak strumień paranoicznych myśli, a zespół stopniowo rozpędza piosenkę aż do finału granego w szaleńczym tempie. Na wielu koncertach „Sugar” zamyka cały występ. Nie ma więc powodu, żeby oszczędzać siły. Publiczność skacze, biega i wykrzykuje ostatnie słowa, wiedząc, że za chwilę muzycy zejdą ze sceny.

Podczas niedawnego koncertu w Düsseldorfie największe nasilenie circle pitów, crowdsurfingu i ruchu na płycie przypadło właśnie na kończące występ „Toxicity” oraz „Sugar”. Podobnie było w Londynie, gdzie finałowy riff „Sugar” utrzymywał cały stadion w ruchu do ostatnich sekund koncertu. „Sugar” nie ma klasycznego, stadionowego refrenu. Nie jest też najbardziej melodyjnym utworem SOAD. Mimo to na żywo działa jak sygnał do ostatecznego wybuchu. Być może dlatego, że brzmi jak System Of A Down zamknięty w trzech minutach: absurd, gniew, humor, metalowy ciężar i poczucie, że wszystko za chwilę kompletnie się rozpadnie.

Przy „Radio/Video” metalowy tłum zaczyna tańczyć

Koncerty System Of A Down nie polegają wyłącznie na bieganiu w kółko i wzajemnym odbijaniu się od siebie. Są też momenty, kiedy publiczność zamiast pogować, zaczyna po prostu tańczyć. Jednym z najlepszych przykładów jest „Radio/Video”. Utwór rozpoczyna się dość niewinnie, później przyspiesza, zwalnia i przechodzi w fragment inspirowany ormiańską muzyką ludową.

Podczas koncertów ten moment zmienia zachowanie tłumu. Zamiast klasycznego metalowego młyna pojawiają się podskoki, obroty, taniec w parach i ruchy, które trudno przypisać do jakiegokolwiek rockowego schematu. Relacja z londyńskiego występu podkreślała, że folkowe przejście w „Radio/Video” sprawiło, iż publiczność zaczęła tańczyć na dziesiątki różnych sposobów. Właśnie to odróżnia koncerty SOAD od występów wielu innych ciężkich zespołów. Ich muzyka nie ma jednej temperatury. Potrafi być agresywna, groteskowa, melancholijna i taneczna, czasami w ramach tego samego utworu. Publiczność musi więc reagować błyskawicznie. Przed chwilą biegła w circle picie, teraz tańczy, za moment zatrzyma się, aby wspólnie zaśpiewać spokojny fragment.

Nawet „Lonely Day” śpiewają wszyscy

Po serii szybkich utworów przychodzi czas na chwilę oddechu. W przypadku System Of A Down zazwyczaj nie oznacza to jednak ciszy.

„Lonely Day” jest jednym z najprostszych i najbardziej melodyjnych utworów w katalogu zespołu. Główny wokal śpiewa Daron Malakian, a publiczność od pierwszej zwrotki przejmuje znaczną część melodii. Na stadionie powstaje wtedy zupełnie inny rodzaj wspólnoty. Zamiast napierających na siebie ciał pojawiają się tysiące świateł telefonów, ręce uniesione nad głowami i ludzie obejmujący osoby, z którymi przyszli na koncert.

Podobnie działają „Aerials”, „Spiders” czy „Lost in Hollywood”. Nie wywołują największych młynów, ale dają tłumowi możliwość wspólnego śpiewania. Często są też momentami, w których najlepiej słychać, jak głęboko utwory System Of A Down weszły do zbiorowej pamięci fanów.

Nie trzeba patrzeć na tekst. Tysiące osób znają każde słowo. Szczególne wrażenie robią nagrania koncertów wykonane z dużej wysokości. Z poziomu płyty uczestnik widzi kilkadziesiąt osób wokół siebie. Z lotu ptaka widać natomiast dziesiątki tysięcy ludzi poruszających się w podobnym rytmie. Podczas koncertu System Of A Down w São Paulo w 2025 roku na stadionie i otaczającym go terenie zgromadziło się około 75 tysięcy osób. Nagrania z drona pokazywały wiele jednoczesnych circle pitów i mosh pitów rozchodzących się po publiczności niczym wiry.

Mosh pit nie jest bójką

Dla osoby, która nigdy nie stała na płycie podczas ciężkiego koncertu, mosh pit może wyglądać groźnie. Ludzie wpadają na siebie, odbijają się ramionami, przewracają i natychmiast podnoszą. Najważniejsze jest jednak to ostatnie zachowanie. Niepisana zasada koncertów rockowych i metalowych mówi, że osoba, która upada, powinna zostać natychmiast podniesiona. Uczestnicy zwracają również uwagę na osoby wyraźnie przestraszone, słabsze lub próbujące wydostać się z centrum tłumu.

Poważne zagrożenie pojawia się nie wtedy, gdy ludzie świadomie uczestniczą w niewielkim mosh picie, lecz gdy tłum staje się zbyt gęsty i zaczyna przemieszczać się niezależnie od woli poszczególnych osób. Analizy niebezpiecznych zdarzeń tłumowych wskazują, że szczególnie ryzykowne są gwałtowne fale nacisku oraz sytuacje, gdy jedna osoba upada, pociągając za sobą następne. Dlatego każdy, kto poczuje problemy z oddychaniem, zawroty głowy lub niekontrolowany napór, powinien jak najszybciej przesuwać się w stronę mniej zatłoczonej części płyty i zwrócić uwagę osób stojących obok.

Udział w mosh picie jest dobrowolny. Nie należy wciągać do niego ludzi, którzy nie chcą brać udziału, ani traktować go jako pretekstu do celowego uderzania innych.

Na koncertach SOAD chaos ma własny rytm

Najbardziej szalone momenty koncertów System Of A Down nie wynikają wyłącznie z ciężaru ich muzyki. Na podobnych wydarzeniach gra wiele jeszcze szybszych i bardziej agresywnych zespołów. Sekret SOAD polega na nieprzewidywalności. Utwór potrafi w ciągu kilku sekund przejść od metalu do melodii, od krzyku do niemal operowego śpiewu i od galopującego rytmu do fragmentu, przy którym cały stadion zaczyna się kołysać. Publiczność reaguje na każdą taką zmianę. Przy „B.Y.O.B.” wybucha. Przy „Chop Suey!” śpiewa. Przy „Radio/Video” tańczy. Przy „Toxicity” biegnie w ogromnym kole, a podczas „Sugar” wykorzystuje ostatnie siły.

Z boku może wyglądać to jak kompletny bałagan. W rzeczywistości każdy, kto dobrze zna te utwory, wie dokładnie, kiedy nastąpi kolejny zwrot. I właśnie dlatego podczas warszawskich koncertów wystarczy kilka pierwszych sekund „Chop Suey!”, „Toxicity” albo „Sugar”, aby PGE Narodowy przestał przypominać zwykły stadion. Na kilka minut zamieni się w jeden wielki, śpiewający i wirujący tłum.

Galeria: Bez tych utworów nie ma koncertu System Of A Down. 15 numerów, na które czekają wszyscy