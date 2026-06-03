“Highway to Hell”, czyli wraca słynna linia autobusowa 666! Przejedzie zaskakującą trasę

W historii polskiej komunikacji publicznej jest wiele legendarnych wręcz połączeń kolejowych, czy linii autobusowych. Od lat jedną z najbardziej rozpoznawalnych była ta, wyróżniająca się jedynym w swoim rodzaju numerowaniem, czyli 666.

Działa ona przez niemal 20 lat, aż do 2023 roku. Wtedy to przewoźnik PKS Gdynia poinformował, że turystów z Dębek do Helu dowozić będzie linia 669. Choć oficjalnego powodu nie podano, to nie był tajemnicą fakt, że numer linii 666 od lat budził spore kontrowersje, a jego zmiany domagały się m.in. organizacje chrześcijańskie.

Teraz okazuje się, że po trzech latach kultowa linia powraca - do tego w zupełnie nowym kształcie!

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Linia 666 przejedzie przez całą Polskę!

Jak informował już kilka dni temu portal tvn24.pl, linia 666 wraca i ponownie dotrze aż na Hel. Tym razem jednak odpowiadać będzie za nią nie lokalny przewoźnik, a Flixbus, czyli popularna firma, oferująca międzymiastowe przewozy autokarowe.

Dzięki tej decyzji linia 666 nie będzie już lokalną, a staje się ogólnopolską! Rozpocznie ona swój kurs w Krakowie, a kolejno przejedzie m.in. przez Warszawę, Lotnisko Warszawa-Modlin, Sierpc, Grudziąc, Gdańsk, Władysławowo, Chałupy, Juratę, by zakończyć podróż oczywiście na Helu. W rozmowie z tvn24.pl przedstawiciel przewoźnika przyznał, że wybrany numer linii nie jest przypadkowy i wybrano go jako element skutecznego marketingu. Nowa linia będzie miała swój pierwszy przejazd 26 czerwca.

Co ciekawe, na fakt powrotu kultowej linii na polskie drogi uwagę zwróciły liczne media na całym świecie, m.in. CNN czy BBC. Sytuacja ta nie uszła także uwadze portalowi "Planet Rock". Oczywiście od razu pojawiło się tu nawiązanie do legendarnego utworu Highway to Hell zespołu AC/DC!

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