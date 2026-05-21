Gitarzysta Joe Satriani szczerze o tym, w jaki sposób uczył się grać numerów formacji Van Halen

W 2024 roku Joe Satriani dołączył do supergrupy, którą powołał do życia Sammy Hagar, wokalista Van Halen w latach 1985–1996 oraz 2003–2005. Oczywiście, to oznaczało, że gitarzysta musiał nauczyć się grać utwory tej legendarnej formacji.

W rozmowie na kanale Andy Guitar, muzyk zdradził, jak wyglądały jego przygotowania. Choć dla muzyka tej klasy rozszyfrowanie akordów czy aranżacji to pestka, to – jak wiadomo nie od dziś – diabeł tkwi w szczegółach, a dokładniej w unikalnym stylu Eddiego Van Halena.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Naukę zaczął tradycyjnie od oryginalnych nagrań i uważnego słuchania. – To była łatwa część. Trudniej zaczęło się przy okazji dziwacznego doboru palców na strunach. Każdy gitarzysta ma swoje plusy i minusy – może to być szybkość, timing, artykulacja, brzmienie, intonacja. To całe mnóstwo rzeczy, w których jedni są świetni, a w innych obszarach możemy być nieco w tyle za kolejnym muzykiem. Musisz więc się z tym zderzyć i zobaczyć: 'Okej, jak wypadam w tym konkretnym elemencie i jak mogę to obejść?" – powiedział Satriani.

W opanowaniu materiału gitarzyście pomogła... internetowa społeczność. – Gitarzyści w każdym wieku poświęcili tak wiele godzin, aby rozpracować, jak dokładnie Ed grał wiele z tych utworów. Po tym, jak sam nauczyłem się danej piosenki, wchodziłem na YouTube'a i spędzałem godzinę lub dwie, oglądając, jak inni ludzie podchodzą do tego gigantycznego wyzwania, jakim jest próba naśladowania gry Eda. Nie da się uchwycić tej samej magii, ale można bardzo mocno zbliżyć się do samego układu palców – podsumował muzyk we wspomnianym wywiadzie. Joe Satriani więc z chęcią siedział przed komputerem i mocno analizował sposób grania. Ponadto wówczas słusznie zauważył, że Van Halen rzadko grał na żywo identycznie, jak na płycie. Lubił bowiem, bez dwóch zdań, improwizować.

Joe Satriani połączył siły z innym gitarowym wirtuozem

Joe Satriani jest dość zajętym człowiekiem. Nie tylko współpracuje z Sammym Hagarem. W 2024 wirtuoz gitary założył grupę wraz z inną legendą tego instrumentu, Steve'em Vaiem. Projekt SatchVai Band można było zobaczyć w ubiegłym roku w naszym kraju (panowie zagrali na warszawskim Torwarze).

W tym roku trasa, pod szyldem Surfing with the Hydra, dotarła do Ameryki Północnej. W skład tej grupy wchodzą także: gitarzysta Pete Thorn, basista Marco Mendoza i perkusista Kenny Aronoff. Muzycy od jakiegoś czasu pracują nad pierwszym pełnowymiarowym albumem pod tym szyldem. Na razie w sieci pojawiły się trzy single: The Sea of Emotion, Pt. 1, I Wanna Play My Guitar (z gościnnym udziałem wokalisty Glenna Hughesa) oraz Dancing.

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie Van Halen: